»Volle Attacke« im Mainzer Verbandsliga-Derby Im Kampf gegen den Abstieg aus der Verbandsliga Südwest benötigen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim dringend Punkte +++ Die AZ überträgt das direkte Duell live! von Torben Schröder · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinrundenspiel wird der Bodenheimer Khaled Abou Daya (weißes Trikot) umzingelt von den Bretzenheimern (von links) Mark Zeller und Paul Jung. Die Partie endete 2:2. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz/Bodenheim. Mittwochabend, Flutlichtderby, Klassenkampf – wenn um 19.30 Uhr die TSG Bretzenheim den VfB Bodenheim empfängt (live im AZ-Livestream), geht es um mehr als nur drei Punkte. Viertletzter gegen Letzter lauten die Vorzeichen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die TSG hat alle vier Spiele dieses Jahr verloren, darunter daheim gegen die anderen Kellerkinder Steinbach und Morlautern (beide 1:2). „Wir haben uns leider in eine sehr schlechte Situation gebracht“, sagt Trainer Timo Schmidt, „statt uns von den drei Letzten abzusetzen, haben wir sie rangeholt.“ Zu viele leichte Fehler hinten, zu wenig Torgefahr vorne, kaum Lautstärke auf dem Feld – so taumelt ein Team, dem die Unterschiedsspieler fehlen, dem Abstieg entgegen.

Nur der fünftletzte Platz rettet sicher Maximal vier Absteiger gibt es laut Verbandsstatuten. Einer ist das Minimum, wenn es neben dem Meister auch der Tabellenzweite über die Aufstiegsspiele in die Oberliga schafft. Mit jedem Absteiger aus ebendieser Oberliga, wo zwölf Mannschaften mehr oder weniger akut gefährdet sind, in die Verbandsliga Südwest muss auch dort ein Team mehr runter. Heißt: Um jeden Tabellenplatz lohnt es sich zu kämpfen. Auf den fünftletzten, definitiv sicheren Platz schielt VfB-Trainer Marco Streker schon gar nicht mehr. Und auch die Bretzenheimer drohen ihn aus den Augen zu verlieren. Zumal nach der Oster-Pause vier Spiele am Stück gegen Top-Sechs-Teams anstehen. Streker wiederum stellt klar: „Wenn wir am Mittwoch verlieren, ist die Chance, Viertletzter zu werden, wohl rum.“