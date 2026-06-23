Volle Akkus, viel Qualität: SVA Palzing startet in die Saisonvorbereitung Fußball-Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 16:48 Uhr · 0 Leser

Relegationsdrama war gestern: Die Palzinger Kicker um Dominic Schermbach (Bildmitte) wollen den Grundstein für eine Saison ohne Abstiegskampf legen. – Foto: Lehmann

Die Fußballer des SVA Palzing wappnen sich für die neue Saison. Es gibt vier Neuzugänge, aber auch Abgänge.

Der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt via Relegation liegt gerade einmal dreieinhalb Wochen zurück. Nun hat der SVA Palzing seine Akkus aufgeladen. Seit Montag bereiten sich die Fußballer aus dem Ampertal auf die neue Saison in der Bezirksliga Nord vor. Ein Umbruch blieb der Mannschaft von Coach Enes Mehmedovic erspart. Dennoch gibt es Veränderungen im Kader – und auch im Trainerteam. Die Palzinger Männer setzen weiterhin auf einen spielenden Co-Trainer. Dieser heißt allerdings nicht mehr Mirnes Gurbeta (zum TSV Moosburg), sondern Fabian Radlmaier: Der 28 Jahre alte Offensivakteur war jüngst mit vier Treffern in den vier Relegationsspielen der vielleicht entscheidende Faktor für den Ligaverbleib. Nun steigt er intern auf – sehr zur Freude von Mehmedovic. „Fabian war die perfekte Lösung“, betont der Chefcoach. Beim Trainingsauftakt am Montagabend fehlte Radlmaier jedoch: Er ist noch angeschlagen.

Kam vom SEF: Luca Stubenvoll darf sich Hoffnungen auf einen Stammplatz machen. – Foto: FuPa

Dafür stand unter anderem Luca Stubenvoll auf dem Platz. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam vom SE Freising – und darf sich Hoffnungen auf einen Stammplatz machen. „Ich halte viel von ihm. Er ist jung, talentiert und kommt aus der Region. Das sind die Spieler, die wir haben wollen“, erklärt Mehmedovic. Auch Edin Smajlovic (37) braucht von seiner Wohnung in Freising lediglich wenige Minuten nach Palzing. Nur deshalb war ein Wechsel zum SVA möglich. Der Mittelfeldmann kennt die Liga aus seiner Zeit beim SV Nord Lerchenau, für den er in der vergangenen Saison als Stammspieler sieben Tore erzielte. „Mit ihm gewinnen wir deutlich an Qualität“, sagt Mehmedovic. Mit dem körperlich starken Verteidiger Florian Pinkert (26, vom SC Freising) und Stürmer Petar Perkovic (21) ergänzen zwei weitere Neuzugänge den Kader.

Kennt die Liga aus dem Effeff: Edin Smajlovic wechselte von Nord Lerchenau zum SVA. – Foto: FuPa