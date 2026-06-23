Volle Akkus, viel Qualität: SVA Palzing startet in die Saisonvorbereitung

Der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt via Relegation liegt gerade einmal dreieinhalb Wochen zurück. Nun hat der SVA Palzing seine Akkus aufgeladen. Seit Montag bereiten sich die Fußballer aus dem Ampertal auf die neue Saison in der Bezirksliga Nord vor. Ein Umbruch blieb der Mannschaft von Coach Enes Mehmedovic erspart. Dennoch gibt es Veränderungen im Kader – und auch im Trainerteam.
Die Palzinger Männer setzen weiterhin auf einen spielenden Co-Trainer. Dieser heißt allerdings nicht mehr Mirnes Gurbeta (zum TSV Moosburg), sondern Fabian Radlmaier: Der 28 Jahre alte Offensivakteur war jüngst mit vier Treffern in den vier Relegationsspielen der vielleicht entscheidende Faktor für den Ligaverbleib. Nun steigt er intern auf – sehr zur Freude von Mehmedovic. „Fabian war die perfekte Lösung“, betont der Chefcoach. Beim Trainingsauftakt am Montagabend fehlte Radlmaier jedoch: Er ist noch angeschlagen.
Dafür stand unter anderem Luca Stubenvoll auf dem Platz. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam vom SE Freising – und darf sich Hoffnungen auf einen Stammplatz machen. „Ich halte viel von ihm. Er ist jung, talentiert und kommt aus der Region. Das sind die Spieler, die wir haben wollen“, erklärt Mehmedovic.
Auch Edin Smajlovic (37) braucht von seiner Wohnung in Freising lediglich wenige Minuten nach Palzing. Nur deshalb war ein Wechsel zum SVA möglich. Der Mittelfeldmann kennt die Liga aus seiner Zeit beim SV Nord Lerchenau, für den er in der vergangenen Saison als Stammspieler sieben Tore erzielte. „Mit ihm gewinnen wir deutlich an Qualität“, sagt Mehmedovic. Mit dem körperlich starken Verteidiger Florian Pinkert (26, vom SC Freising) und Stürmer Petar Perkovic (21) ergänzen zwei weitere Neuzugänge den Kader.
Auf der Seite der Abgänge steht unter anderem Simon Emmersberger (ging zum TSV Nandlstadt). „Simon wird uns als Typ fehlen“, sagt der Palzinger Coach. Bitter aus SVA-Sicht ist außerdem, dass Marzuk Shaban umgezogen ist und künftig für den TuS Prien aufläuft. Allerdings darf er weiterhin mit einem Zweitspielrecht für den SVA auflaufen. „Ich hoffe, dass er möglichst oft hier ist“, sagt Mehmedovic. „Ich hätte Marzuk in einer vollen Saison 15 bis 20 Tore zugetraut.“
Diese Treffer müssen nun andere Spieler erzielen, wenn die Palzinger eine ruhigere Saison erleben wollen. Wie in den vergangenen Jahren müssen die Ampertaler aber eine Urlaubswelle zum Saisonstart überstehen. „Wir kennen es nicht anders“, sagt Mehmedovic. Er und Radlmaier bauen darauf, dass das Team auch mit dezimiertem Kader punkten kann.
Den Grundstein müssen die SVA-Kicker in den kommenden Wochen legen, bevor die Liga startet. Dann wird sich zeigen, ob die Palzinger den nächsten Schritt machen können. Und ob ihnen eine Saison ohne Relegationsdrama gelingt.