Volldampf bis zur Pause: Ismaning schlägt Gilching deutlich

Mit einer guten Halbzeit brachte der FC Ismaning seinen Gegner an den Rand einer richtig bösen Pleite. Beim 4:0 (4:0) gegen den Bezirksligisten TSV Gilching/Argelsried fielen alle Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Nach einem deutlichen Fingerzeig in Durchgang eins ersparte der Fußball-Bayernligist den Gastgebern dann nach der Pause jedoch ein Debakel.