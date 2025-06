Volldampf bis zur Pause - Ismaning schlägt Gilching 4:0

Mit einer guten Halbzeit brachte der FC Ismaning seinen Gegner an den Rand einer richtig bösen Pleite. Beim 4:0 (4:0) gegen den Bezirksligisten TSV Gilching/Argelsried fielen alle Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Nach einem deutlichen Fingerzeig in Durchgang eins ersparte der Fußball-Bayernligist den Gastgebern dann nach der Pause jedoch ein Debakel.

Die Ismaninger konnten zu Pause fast komplett durchwechseln, sodass die nominierten Kicker der ersten Halbzeit einige Pluspunkte sammelten. 45 Minuten lang spielte Ismaning den Gegner an die Wand, ließ den Ball wunderbar laufen und verwertet seine Chancen. Eine Verbindung zur vergangenen Saison sah Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi dennoch: „Die ganz leichten Abschlüsse haben wir nicht gemacht, aber die schwereren waren dafür drin.“ Die Tore erzielten Siegfried Kübler (6.), Yazid Ouro-Akpo Adjai (28.), Alessandro Di Rosa (34.) und Sandro Cazorla (42.). Diese 45 Minuten waren eine Ansage. Nach acht Wechseln zur Pause beruhigte sich der Angriffswirbel deutlich. Muriqi sah einen weniger druckvollen Auftritt seines Teams und so konnte Gilching mit der einen oder anderen Halbchance zumindest ein kleines bisschen mitspielen. Unter dem Strich war es ein guter Test, Muriqi ist zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. Nach viel konditioneller Arbeit befindet man sich aktuell auch in einer Phase, in der bei Testspielen die Beine ziemlich schwer sind. (nb)