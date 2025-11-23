– Foto: Julian Rohloff

„Vollblutstürmer“: Allers schießt A/O zu zwei Bezirksliga-Siegen A/O II holt sechs Punkte in wenigen Tagen Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Ahlerstedt/O II MTV Bokel Geestland

Viele Spiele in der Fußball-Bezirksliga sind wegen des Frosts ausgefallen. Nur die SV Ahlerstedt/Ottendorf II war im Stress - und das gleich zwei Mal.

Die Partien zwischen D/A III und den VSV Hedendorf/Neukloster, Geestland gegen Hammah, Deinste gegen Harsefeld II und O/O gegen Apensen fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf II trat dafür Donnerstag und Sonntag an.

Kraftakt für A/O: Keine 48 Stunden nach ihrem 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den FC Geestland war der Bezirksliga-Dritte auf dem eigenen Geläuf gefordert. Die Gastgeber dominierten den ersten Durchgang, vergaßen dabei aber das Toreschießen. Lediglich Stürmer Justin Allers, der selbst aber auch einige Möglichkeiten ungenutzt ließ, brachte einen Versuch im gegnerischen Kasten unter.

„Er ist ein Vollblutstürmer“, lobt Trainer Moris Kaiser seinen Torjäger, der jeden der letzten fünf A/O-Treffer erzielt hat. „Er denkt vor dem Tor nicht lange nach und hat dann eine gewisse Abschlussqualität.“ Nach dem Seitenwechsel schwanden der Spielvereinigung ein wenig die Kräfte. Dem Favoriten gelang es nun nicht mehr, die Frequenz der Hochkaräter hochzuhalten, letztlich aber doch den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen. „Das Spiel vom Donnerstag war spürbar, die Jungs haben aber bis zum Schluss gebissen“, lobt Kaiser. „Unter dem Strich ist das 1:0 mehr als verdient.“

Tor: 1:0 (31.) Allers. So lief das Nachholspiel gegen Geestland