Vollblutsportler: Kreisliga-Torjäger begeistert Garmisch-Partenkirchen

Verstärkung für Garmisch-Partenkirchen: Aus der Kreisliga kommt Solleder. Trotz des Sprungs in die Landesliga sind Ansorge und Müller vollends überzeugt.

GAP-Top-Torjäger Moritz Müller ist der Cousin des 23-Jährigen. Wichtig jedoch: Beim Transfer Solleders hielt sich Müller raus. „Philipp hat sich zu 100 Prozent aus eigener Leistung die Aufmerksamkeit des Vereins geholt. Mit dem Transfer habe ich nichts zu tun. Trotzdem freue ich mich natürlich extrem.“



In Peißenbergs Kreisliga-Saison überragte Solleder. In 24 Spielen knipste der zum Stürmer umgeschulte Allrounder 16-mal, legte acht Treffer auf und verhalt dem Klub so zum Klassenerhalt. Eine weitere Stärke: Solleder ist sehr flexibel.