Volland-Wahnsinn im letzten Test: TSV 1860 demontiert Liga-Konkurrent Jahn Regensburg

Regensburg – Volland-Traumtor von der Mittellinie, dazu schöne Spielzüge und eine stabile Abwehr – der TSV 1860 München hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart absolut erfolgreich absolviert. Die Löwen besiegten den Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg auswärts mit 4:0 und gehen damit mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit.

Trainer Patrick Glöckner blickte bereits auf den kommenden Gegner und betont dabei die Wichtigkeit der Erholung: „Die Jungs brauchen Ruhe, werden jetzt viel regenerieren. Essen hat ebenfalls eine brutal starke Mannschaft“. Der erste Gegner der Löwen gewann sein Testspiel gegen Bundesligist FC Augsburg mit 2:1. Mit großer Spannung wird das Auftaktspiel am 1. August (wir berichten im Live-Ticker) erwartet, dann zeigt sich, wer die gute Form aus der Vorbereitung auch in die Liga mitnehmen kann.

Der Vorbericht zum Nachlesen:

Am heutigen Samstag treffen der SSV Jahn Regensburg und der TSV 1860 München in einem hochkarätigen Testspiel aufeinander. Für beide Mannschaften stellt diese Partie die Generalprobe vor dem Start in die neue Saison der 3. Liga dar. Für die Ligakonkurrenten ist es ein echter Gradmesser.

Letzter Test vor dem Ligastart: Lässt Glöckner seine Startelf auflaufen

Die bisherigen Testspiele zeigten bei den Löwen bereits viele positive Ansätze. Auch die Ergebnisse stimmten in der Vorbereitung. Besonders erwähnenswert: Die Münchner kassierten bislang nur ein einziges Gegentor (0:1 gegen Slovan Liberec). Auch deshalb sind die Erwartungen der Fans deutlich gestiegen. Das Testspiel gegen Regensburg wird erste Hinweise darauf geben, ob die Löwen tatsächlich zu den Aufstiegsfavoriten der 3. Liga gehören.

Für Löwen-Coach Patrick Glöckner könnte es die letzte Möglichkeit sein, seine Startelf für den Ligaauftakt gegen Rot-Weiss Essen (1. August) einspielen zu lassen. Entsprechend spannend wird der Blick auf den Aufstellungsbogen. Besonders auf der linken Schiene (Pfeifer oder Jakob) und im defensiven Mittelfeld (Christiansen oder Deniz) scheint der Kampf um einen Platz in der ersten Elf offen zu sein.

Ligakonkurrent Jahn Regensburg fordert die Löwen

Auch die Oberpfälzer haben eine intensive Vorbereitung hinter sich und wollen mit einem überzeugenden Auftritt gegen die Löwen das Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben stärken. Lediglich das Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching verlor der Absteiger aus der 2. Bundesliga. Die Gegner waren jedoch meist unterklassig. Doch mit den Löwen wartet nun ein schwerer Gegner. Wir berichten live aus dem Jahnstadion aus Regensburg. (mg)