Volland und Niederlechner begeistern Glöckner – 1860 München stellt um

Jetzt geht es wieder so richtig los beim TSV 1860 München: Nach dem lockeren Aufgalopp vor Rekordkulisse beim Trainingsstart am Sonntag und zwei Tagen Leistungstests – Montag Laktattest, Dienstag Kraftraum und Isarauen –, stehen heute zwei schweißtreibende Einheiten auf dem Platz an. Der Countdown zum Drittligastart am ersten August-Wochenende beginnt endgültig.

Siemen Voet ist der perfekte Spieler für die Dreierkette bei 1860 München