Volland und Jakob kommen, Hiller geht: So könnte 1860 München spielen

Kevin Volland und Kilian Jakob kommen im Sommer zum TSV 1860 München, Marco Hiller geht, und sonst? So planen die Löwen.

Noch zehn Tage, dann ist auch die siebte Drittligasaison des TSV 1860 Geschichte. Die sportliche Spannung ist seit dem 35. Spieltag raus (0:1 in Rostock), spannend sind jetzt vor allem die Personalfragen: Bleibt Patrick Glöckner Trainer? Droht den Löwen erneut ein mittelgroßer Umbruch? Bisher steht nur fest, dass Kevin Volland und Kilian Jakob zurückkehren – und Marco Hiller, der gestern beim Training fehlte, seinem Verein den Rücken kehren will. Zeit für einen Blick auf das blaue Kaderpuzzle von Sportgeschäftsführer Christian Werner.

Elf Verträge laufen aus (Quelle: transfermarkt.de) – und natürlich sind auch einige Spieler aus Glöckners (erweiterter) Stammelf dabei. Neben Hiller bangen die Fans vor allem um den Verbleib von Julian Guttau, den besten Fußballer des aktuellen Teams, für den sich Zweitligisten interessieren. Aber auch die Verträge der Winterzugänge Dickson Abiama (geliehen vom 1. FC Kaiserslautern) und Andy Lucoqui (gekommen aus Braunschweig) laufen aus – wie jene von fünf Juwelen aus dem NLZ: Torwarttalent Erion Avdija, Mike Gevorgyan, Moritz Bangerter, Tim Kloss und Raphael Ott. Zukunft bei 1860? Höchst ungewiss, zumindest bei den Sechsern Bangerter/Kloss und dem (unzufriedenen) Offensivtalent Ott. Bei zwei Profis mit auslaufenden Verträgen steht jetzt schon fest, dass ihre Zeit in München enden wird: Marlon Frey und Leroy Kwadwo – beide haben nicht das Niveau bzw. die Konstanz, um den Löwen entscheidend weiterzuhelfen.

Kapitän Jesper Verlaat, formstark und auch jetzt noch motiviert, ist der Ankerspieler schlechthin, aber auch andere Stützen aus den erfreulichen Monaten März/April werden die Fans nach der Sommerpause (18. Mai bis 21. Juni) wiedersehen: Mittelfeld-Schlitzohr Tunay Deniz, Sechser Thore Jacobsen, Offensiv-Allzweckwaffe Maximilian Wolfram, Rechtsverteidiger Tim Danhof und wohl auch den genesenen Innenverteidiger Raphael Schifferl. Unter normalen Umständen ist auch Patrick Hobsch gesetzt – es sei denn, das Thema Florian Niederlechner wird noch mal richtig konkret. Soichiro Kozuki dürfte ebenfalls bleiben – wie auch die Ergänzungsspieler David Philipp, Philipp Maier, Florian Bähr und Max Reinthaler.

Wer wird 1860 München verlassen?

Neben Frey und Kwadwo weiß auch Fabian Schubert, dass die Löwen nicht mehr mit ihm planen. Seit seinem schwachen Startelf-Einsatz in Osnabrück hat es der Österreicher nicht mehr in den 20er-Kader geschafft. Auch Morris Schröter, der verletzungsanfällige Flügelflitzer, zählt zu den Wackelkandidaten mit laufendem Vertrag. Und leider aus Fansicht ranken sich auch Abschiedsgerüchte um die furiosen Eigengewächse Lukas Reich (bei Fürth im Gespräch) und Sean Dulic. Beide stehen noch bis 2026 unter Vertrag und könnten Geld in die leeren Kassen spülen.

So könnte das neue 1860-Team aussehen