Volland & Co.: FC Eintracht Bamberg freut sich auf die Münchner Löwen

Die Fußballfans in Bamberg und darüber hinaus dürfen sich Anfang Juli auf einen Leckerbissen freuen, wenn das Fuchs-Park-Stadion zum Löwenkäfig wird. Der FC Eintracht Bamberg empfängt am Freitag, 4. Juli 2025 den Traditionsverein und Drittligisten TSV 1860 München. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr – und nicht nur sportlich ist das Testspiel ein echter Höhepunkt in der Vorbereitung der Domreiter auf die neue Saison. Auch das Rahmenprogramm verspricht besteFußballunterhaltung. Einlass ins Stadion ist bereits ab 17 Uhr.

Für die Mannschaft von Trainer Jan Gernlein ist der Vergleich mit dem Drittligisten ein hochkarätiger und wertvoller Prüfstein im Hinblick auf die neue Spielzeit. Die Löwen, die in der 3. Liga auf eine erfolgreiche Saison hoffen, reisen nicht nur mit viel Fanpower an – sie kommen vielleicht auch mit einem prominenten Neuzugang nach Franken: Kevin Volland, Ex-Nationalspieler und zuletzt in der Bundesliga und französischen Ligue 1 aktiv, wird in der neuen Saison für die Sechziger auf Torejagd gehen.

Möglich macht dieses bayerische Fußballfest ein gemeinsamer Partner beider Vereine: der Versicherer "die Bayerische". Matthias Bosch, Bezirksdirektor der Bayerischen und Marketingchef beim Regionalligisten FC Eintracht Bamberg, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass wir diesen besonderen Fußballabend für alle Fans der Domreiter und der Löwen möglich machen konnten. Ich bin persönlich sehr stolz, dass es uns nach dem letztjährigen Duell der Traditionsmannschaften gelungen ist, nun auch ein Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften zu realisieren. Das ist ein echtes Highlight für alle Fans beider Vereine. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob die Domreiter vielleicht ein wenig Löwenbändiger-Qualitäten zeigen werden."