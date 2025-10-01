Volland über Verletzung: „Das war ekelhaft, eine tiefe Wunde“

Den Fans im Grünwalder Stadion blieb das Herz stehen. Kevin Volland musste am Mittwoch verletzt vom Platz. Sein Einsatz am Sonntag ist fraglich.

München – Diesen Schrei hörte man bis auf die Haupttribüne des Grünwalder Stadions. Den 15.000 Zuschauern blieb das Herz stehen. Kevin Volland krümmte sich vor Schmerzen auf dem Rasen, Kumpel Florian Niederlechner musste davon abgehalten werden, Kölns Lars Dietz an die Gurgel zu gehen. Was war passiert?

Knapp 20 Minuten waren gespielt, 1860 München lag bereits mit 0:2 gegen Köln zurück. Volland trieb den Ball durchs Mittelfeld, wurde von Gegenspieler Dietz gezogen und kam zu Fall. Der Kölner stieg dem Löwen-Stürmer anschließend mit vollem Körpergewicht in die Kniekehle.