Volland über Verletzung: „Das war ekelhaft, eine tiefe Wunde“

Den Fans im Grünwalder Stadion blieb das Herz stehen. Kevin Volland musste am Mittwoch verletzt vom Platz. Sein Einsatz am Sonntag ist fraglich.
München – Diesen Schrei hörte man bis auf die Haupttribüne des Grünwalder Stadions. Den 15.000 Zuschauern blieb das Herz stehen. Kevin Volland krümmte sich vor Schmerzen auf dem Rasen, Kumpel Florian Niederlechner musste davon abgehalten werden, Kölns Lars Dietz an die Gurgel zu gehen. Was war passiert?
Knapp 20 Minuten waren gespielt, 1860 München lag bereits mit 0:2 gegen Köln zurück. Volland trieb den Ball durchs Mittelfeld, wurde von Gegenspieler Dietz gezogen und kam zu Fall. Der Kölner stieg dem Löwen-Stürmer anschließend mit vollem Körpergewicht in die Kniekehle.
Die umstehenden Spieler reagierten gleichermaßen schockiert, als sie sahen, was die Stollen von Dietz für üble Spuren hinterlassen hatten und forderten sofort mit hektischem Winken das medizinische Personal an. Referee Lukas Benen beließ es bei Gelb für Dietz (der 15 Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz flog), das Stadion tobte, es fielen unschöne Worte in Richtung des Unparteiischen. Volland und seinem lädierten rechten Knie half das freilich wenig. Von zwei Betreuern gestützt und mit dick einbandagiertem Knie wurde er in die Kabine gebracht.
Nach dem 2:2-Unentschieden gab Volland, mit frisch genähtem Knie, in der Mixed Zone eine erste Einschätzung zur Szene ab. „Das war ekelhaft, eine tiefe Wunde. Unsere Ärztin hat mir dann erst einmal eine Betäubungsspritze reingejagt, da zuckst dann schon mal kurz.“ Für das Spiel in Wiesbaden (Sonntag, 16.30 Uhr im Live-Ticker) werde es „eher eng“, eine genaue Diagnose steht noch aus. (Marco Blanco Ucles)