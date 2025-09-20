Volland, Dähne und Jacobsen nach Wiesn-Packung: „Bodenlos“ – „Blamabel“ – „Vorgeführt“

München – Horror-Auftakt am ersten Wiesn -Samstag für alle, die es mit dem TSV 1860 halten. Die Mannschaft von Patrick Glöckner toppte den schwachen Auftritt vom Mittwoch in Rostock noch einmal und bekam teilweise erstmals richtig Frust in dieser Saison zu spüren. „Pfui“, „Aufhören“ und teilweise sogar „Glöckner raus“–Rufe halten von den Rängen in Giesing. Beim 1:5 wirkten die Löwen saftlos, kraftlos planlos oder „bodenlos“, wie Kevin Volland nach der Partie sagte. Die Stimmen zur 1:5-Packung von 1860 München gegen die 2. Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Thomas Dähne, Torwart von 1860 München in der Mixed Zone: Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir überhaupt nicht auf den Platz gebracht, null. Wir kriegen wir das erste Gegentor, dann kriegen wir das zweite Gegentor, dann gehen die Köpfe wieder runter. So darfst du dich nicht präsentieren, fertig. Du kriegst fünf Tore zu Hause gehen einen Aufsteiger. Fußball ist auch ein Kopfsport. Wenn wir so auftreten wie heute, brauchen wir nicht erwarten, dass wir irgendwelche Punkte holen.

Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir das Spiel analysieren. Gnadenlos, warum wir zu Hause fünf Gegentore kriegen. Wenn du so auftrittst wie heute, dann ist das nicht nur blamabel, sondern es tut auch sehr, sehr weh. Ich habe mir das anders vorgestellt am Start zum Wiesn-Wochenende Ich glaube, das sollte für die gesamte Saison eine weitere Warnung sein für uns. Es ist immer die Art und Weise. Und so wie wir heute gespielt haben, dürfen wir nicht auftreten.

„Wir zerfallen viel zu leicht, sind in beide Richtungen behäbig.“

Kevin Volland

Kevin Volland in der Mixed Zone: Bodenlos! Sowas darf uns nicht passieren. Wir geben uns eigentlich schon nach der 10. Minute auf. Das hat man auch gesehen. Die Energie fehlt zurzeit. Dieses Aufbäumen nach Rückschlägen von allen. Wir zerfallen viel zu leicht, sind in beide Richtungen behäbig. Dann fängt der Kopf auch an, wenn so viel Druck auf dem Kessel ist.

Es ist heute für alle schwer. Für die Fans, für uns. Wir haben immer noch genug Zeit, müssen aber auch in vielen Dingen ganz hart an uns arbeiten. Es weiß jeder, dass wir verkackt haben. Wir müssen jetzt schauen, wo setzen wir an, damit wir, auch wenn wir ein Gegentor bekommen, stabiler werden.

Kapitän Thore Jacobsen fordert mehr Griffigkeit in den Zweikämpfen

Thore Jacobsen, Kapitän 1860 München, bei Magenta über den Frust der Fans: „Absolut zurecht. Wir hatten uns nach dem schwachen Auftritt in Rostock vorgenommen, ein anderes Gesicht zu zeigen und in dieser englischen Woche so durchzuziehen, wie wir in der Saison angefangen haben. Aber wir haben das ganze Spiel verschlafen, haben defensiv unsere Aufgaben nicht gemacht und sind offensiv überhaupt nicht kreativ gewesen. Wir müssen uns die nächsten Wochen auf jeden Fall deutlich straffen. (…) Es fehlt die Griffigkeit in den Zweikämpfen. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir die jungen Spieler der U23 einfach nur körperlich fordern müssen, wir wurden von denen dann aber vorgeführt.“

„Natürlich ist die Anfangseuphorie verpufft.“

Patrick Glöckner

Patrick Glöckner, Trainer 1860 München bei Magenta: „Ich bin maximal enttäuscht. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Wir haben uns so viel vorgenommen und wollten den Fans nach der Rostock-Geschichte so viel zurückgeben. Wir sind überhaupt nicht in unsere Abläufe reingekommen. Wir haben viel zu ängstlich gespielt und waren nicht an den Leuten dran. Man sieht es an den Gegentoren, wie einfach die hergeschenkt wurden. Das hat mit Zweikampfverhalten wenig zu tun.“

… ob die Anfangseuphorie weg ist: „Natürlich ist die Anfangseuphorie verpufft. Von den Punkten ist es immer noch in Ordnung, aber die Art und Weise des Spiels geht einfach nicht. Da muss man die Fans verstehen, wenn sie pfeifen. Den Auftritt hätten wir genauso ausgepfiffen. Das ist nicht das, was wir können und wollen.“