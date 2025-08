Volland als Vorbild? Traumtore von der Mittellinie erobern die Fußballplätze

Sensationeller Treffer vom Anstoßpunkt: Emirgan erzielt Siegtreffer in der Nachspielzeit

„Es war das erste Mal, dass ich so ein Tor geschossen habe und das war auch wirklich sehr spontan“, erzählte Eren Emirgan vom TSV 1860 Rosenheim über seinen eigenen Mittellinie-Treffer. „Wir haben das 3:3 kassiert in der 90. Minute und dann habe ich den Schiedsrichter gehört, wie er sagt, noch zwei Minuten. Dann dachte ich einfach, ich muss es probieren.“

Was Emirgans Tor so besonders macht, ist nicht nur die technische Brillanz, sondern eben auch der Kontext. In Unterzahl, nach einem späten Ausgleichstreffer, in den letzten Minuten der Nachspielzeit – es war der perfekte Moment für einen Akt der Verzweiflung, der zum Geniestreich wurde. „Natürlich gehört immer auch ein bisschen Glück dazu“, gibt Emirgan bescheiden zu. „Die Emotionen danach waren natürlich verrückt, die ganze Mannschaft hat mit mir zusammen gejubelt – das war unbeschreiblich.“

Sein Trainer Wolfgang Schellenberg kann die Euphorie nachvollziehen: „Das Tor hat natürlich wahnsinnige Emotionen bei allen ausgelöst. Spieler, Mitspieler vom Eren, die Zuschauer, natürlich auch der Staff. Dass er dann so eine Aktion auspackt, war natürlich sensationell.“

Bettrich erzielt von der Mittellinie sein erstes Tor für den TSV Landsberg

Am gleichen Wochenende, eine Liga darunter: Der FC Gerolfing empfängt den TSV Ober-Unterhaunstadt in der Bezirksliga Nord. Die Heimmannschaft dominiert das Spiel und setzt kurz vor Schluss noch ein echtes Highlight. Ahmet Emir Altay schnappt sich im Mittelfeld den Ball und zimmert von der Mittellinie auf das Tor – Traumtor, 5:0.

Und weiter: Lukas Bettrich, Mittelfeldmotor beim Bayernligisten TSV Landsberg, fängt einen verunglückten Ball des gegnerischen Torwarts ab, zögert nicht lange und befördert den Ball dorthin, wo er hergekommen ist. Pipinsried-Keeper Maxi Engl streckt sich vergeblich, der Ball zappelt im Netz. Sein erstes Tor im Dress des TSV und dann so eine Rakete.

Sensationelle Weitschuss-Tore auch in den unteren Ligen – Doch woran liegt das?

Ein weiteres Beispiel gefällig? Vinzenz Reiter vom Kreisligisten WSV Aschau fängt im Mittelfeld einen hohen Ball ab, lässt sich nicht zweimal bitten und trifft im Testspiel gegen den TuS Engelsberg per Dropkick aus der eigenen Hälfte.

Doch damit nicht genug: Ein Video der SG Schäftlarn/SC Baierbrunn II (B-Klasse Zugspitze) zeigt, dass auch in der Buchstabenliga der ein oder andere Zauberfuß unterwegs ist. Frederick Schmidt treibt den Ball in der eigenen Hälfte, blickt nach oben und versucht sein Glück. Noch weit in der eigenen Hälfte schnalzt er den Ball über alle Köpfe hinweg zum zwischenzeitlichen 4:0 im Test gegen den WSVI Icking (Endstand 5:0).

Doch woran liegt es, dass plötzlich derartige Tore wie am Fließband produziert werden? Klar ist, Torhüter müssen im modernen Fußball mitspielen können. Es reicht nicht mehr nur eine Katze auf der Linie zu sein und seinen Strafraum zu beherrschen. Nicht erst seit Manuel Neuers Libero-Leistung bei der Weltmeisterschaft 2014 müssen die Keeper auch das Handwerk am Ball beherrschen. Sie müssen als Anspielstation im Aufbau dienen und als Feuerwehrmann bei langen Bällen des Gegners. Kein Wunder also, dass die Torhüter höher stehen. Immer mit dem Risiko, im Highlight-Video des Gegners zu landen. (mg)

Auch von der Mittellinie getroffen? Dann schreibt uns gerne auf Instagram!