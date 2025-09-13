Voll im Soll

Die gewohnt engen und unbequemen Duelle gegen den FV sahen die über 150 Zuschauer auch am Samstagnachmittag. Bei besten Fußballbedingungen übernahmen die Hausherren direkt das Zepter und hatten mit Barnack und Heine die ersten Abschlüsse. Die gute Anfangsphase mündete nach einer guten Viertelstunde in der verdienten Führung. Ein schneller Angriff findet Knoppik an der Strafraumgrenze, der seinen Gegenspieler kurz stehen lässt uns sicher einschießt. Mehr vom Spiel, aber weniger Zielstrebigkeit nach vorn prägten die nächsten Minuten, ehe es einen Bruch im Spiel der Knappen mit der Verletzung von Heine gab. Mit dem Kopf schon fast in der Pause verschlief die Heimelf einen schnell ausgeführten Freistoß der Gäste, aber Ehrlich sicher zur Ecke parierte.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Hausherren direkt zur Stelle, verpassten aber den zweiten Treffer nur knapp. Die Gäste, die immer aktiver wurden, drängten die Heimelf in die eigene Hälfte, hatten dabei aber nur wenig bis keine gefährlichen Chancen. Diese verbuchten die Hausherren durch doppelte Chancen von Wittig, der die Partie aber nicht entscheiden konnte. Die Gäste suchten nun immer wieder den Weg nach vorn und wurden zunehmend gefährlicher. Aber erst in den Schlussphase mussten die Hausherren wirklich bangen. Ein Freistoß von der Strafraumkante klärte Ehrlich zur Ecke und diese köpften die Gäste nur knapp am Tor vorbei.