»Voll im Saft« - nur die Viktoria ist zum Zuschauen verdammt!

Nach dem Abstieg durfte Aschaffenburg bisher nur im Pokal und im Rahmen von Testspielen ran. – Foto: Julien Christ/sportfotografie

...und weiter geht's! Die Schlusspfiffe der vielen Partien des verlängerten ersten Pokal-Liga-Wochenendes sind gefühlt gerade eben erst verstummt, da geht es in der Bayernliga Nord gleich Schlag auf Schlag weiter. Unter anderem mit interessanten Bezirksduellen in Weiden und Hof. Alle sind bereits "voll im Saft", wie Daniel Soldevilla feststellt. Nur die Truppe des 40-Jährigen ist weiter zum Zuschauen verdammt. Denn wie schon in der Vorwoche ist auch die Begegnung von Viktoria Aschaffenburg an diesem Wochenende verlegt, weil der Gegner, der WFV, "eine Veranstaltung hat". Dass für den Regionalliga-Absteiger die Saison also erst am 1. August beginnt, ist Vor- und Nachteil zugleich. "Einerseits wissen wir tatsächlich nicht, wie weit wir sind. Andererseits tut die längere Vorbereitung gut, nachdem wir zum Ende der Saison so lange wegen einer möglichen Relegation warten mussten."

Freitag

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH



Florian Bauer (Trainer, Kornburg): "In Bamberg haben wir zwei Punkte liegen gelassen, weil wir einfach nicht clever genug waren. Trotz zweimaliger Führung bringen wir das Spiel nicht nach Hause - nicht gut! Wir haben die letzte Konsequenz vermissen lassen, was wir nun nachholen wollen. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Saison! Ammerthal hat im Vergleich zur Vorsaison gefühlte eine neue Mannschaft."

Personal: Andac Ginyol und Nicolai Oppelt müssen weiter auf ihren persönlichen Saisonstart warten. Tobias Rösl (Trainer, Ammerthal): "Nach einem gelungenen Saisonstart arbeiten wir weiterhin konsequent an unserem Ziel, den Klassenerhalt zu sichern. Dafür müssen alle Beteiligten erneut bodenständig, demütig und hochmotiviert in das nächste Spiel gehen. Kornburg hat eine hochkarätig besetzte Mannschaft, ein neues Trainerteam und musste einige Veränderungen im Kader verzeichnen. Das Auswärtsspiel wird eine große Herausforderung, ist aber keineswegs unmöglich zu bestehen. Ohne eine geschlossene Mannschaftsleistung wird es jedoch nicht funktionieren."

Personal: Tanyel Deliboyraz (Aussenband), Michel Richard Pereira (Bänderdehnung) und Mario Plott (Kreuzbandriss) fallen aus.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden ASV Cham ASV Cham 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Gegen den letztjährigen Zweitplatzierten aus Cham erwartet uns ein absolutes Topspiel. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und wir wollen unser erstes Heimspiel natürlich gewinnen. Dafür brauchen wir aber einen Sahnetag! Und: Wir müssen aus unseren Fehlern der Bamberg-Niederlage lernen." Personal: Martin Ruda ist verletzt, Patryk Bytomski gesperrt. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "In Weiden erwartet uns ein intensives Spiel gegen einen erfahrenen und starken Gegner. Die Qualität der Weidener Mannschaft ist unbestritten. Wir wissen, was auf uns zukommt: Es wird wieder eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns. Dennoch wollen wir an der knackigen Aufgabe wachsen und uns als Truppe weiter festigen." Personal: Andre Adkins, Marco Pfab, Finn Steinhauser und Martin Schuster sind verletzt.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 19:00 live PUSH

Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Mit Vorfreude gehen wir in unser erster Heimspiel in dieser Saison. Nach dem Sieg im vergangenen Spiel wollen wir Selbstvertrauen zeigen und dem Gegner mit unseren Tugenden entgegentreten. Unser erster Gast bringt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison die typischen Umstände einer neuformierten U-Mannschaft mit. Wir wollen jedoch den Fokus auf uns und unsere Stärken legen." Personal: Jonas Schwindl (Rot-Sperre), David Vidovic (Schambeinentzündung), Jonas Lax (Aufbautraining) und Simon Pirner (Aufbautraining) werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Hinter den Einsätzen von Kerem Bakir, David Dumjovic, Jonas Germershausen und Tim Schreiner (alle krank) steht ein Fragezeichen. Kevin Ulrich (Trainer, Ingolstadt): "Wir blicken voller Vorfreude auf unser erstes Auswärtsspiel am Freitagabend. Zeitgleich aber auch sehr demütig, da uns in Gebenbach ein Gegner mit hoher Qualität und Ansprüchen erwartet. Sie sind im Heimspiel sicherlich der Favorit. Wir wollen an unseren über weite Strecken schon sehr ordentlichen Auftritt gegen Stadeln anknüpfen und in Sachen Reife einen weiteren Schritt nach vorne machen." Personal: Torhüter Valton Islami kehrt aus dem Trainingslager der Profis zurück und steht wieder zur Verfügung.

"Tabellenführer" Würzburg darf bzw. muss an diesem Wochenende pausieren. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Samstag

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Nach dem wilden Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten zuletzt wollen wir das erste Heimspiel in der neuen Saison natürlich erfolgreich gestalten. Wir sind alle froh, dass wir das zweite Bayernliga-Jahr bestreiten dürfen. Wir werden alles dafür tun, um wieder drin zu bleiben. Nächste Aufgabe: Ein robustes und auch technisch versiertes Neudrossenfeld." Personal: Bis auf die Langausfälle stehen alle Spieler zur Verfügung. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach dem Auftaktsieg wollen wir in Stadeln nachlegen - und diesen vergolden. Der Gegner hat sich gut verstärkt und zuletzt eher unglücklich unentschieden gespielt. Wir sind also gewarnt und müssen die Sache genauso leidenschaftlich angehen wie gegen Regensburg." Personal: Lennart Wöhner, Moritz Hütter (beide sechsmonatiger Auslandsaufenthalt), Felix Landgraf (Aufbautraining), Kilian Schwabe (leichte Blessur) und Marvin Herath (Patellasehne) müssen ersetzt werden.

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt TSV Großbardorf Großbardorf 15:00 PUSH

Drilon Asani (Trainer, Neumarkt): "Wir wollen ganz klar den erster Dreier holen und somit auch das erste Heimspiel der Saison gewinnen. Großbardorf wird als Aufsteiger mit großer Euphorie kommen - da müssen wir dagegenhalten und uns für die harte Arbeit in der Defensive mit Toren in der Offensive belohnen." Personal: Kilian Gruber und Tim Brandl sind wieder einsatzfähig. Marc Hartmann (Sportlicher Leiter, Großbardorf): "Den Auftakt hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Das ist aber auch schon wieder Geschichte - und wir richten den Blick nach vorne in Richtung Neumarkt. Es war mit Sicherheit auch nicht alles schlecht und wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Wir fahren als Außenseiter nach Neumarkt, wollen aber unabhängig davon die ersten Punkte in der neuen Saison holen und uns sofort rehabilitieren." Personal: Fabio Baum, Diego Schwab, Nathan Wirth, Jan Leifer, Mika Manninger und Rinor Sadiku verpassen die Auswärts-Premiere.

Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 16:00 PUSH

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Bamberg): "Der Auftakt verlief für uns natürlich alles andere als gut. Am Ende haben wir zwar um ein zwei Tore zu hoch, aber dennoch verdient verloren. Im Heimspiel gegen Don Bosco wollen wir nun einen kompletten Fehlstart vermeiden. Als Aufsteiger werden die Domstädter mit viel Euphorie nach Hof kommen. Da müssen wir gewappnet sein und dürfen uns nicht locken lassen." Personal: Nick Pöhlmann hat sich die Bänder gerissen.

Man muss kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass gegen Cham das Weidener Rund wieder gut gefüllt sein wird. – Foto: Werner Franken

Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II TSV Nördlingen Nördlingen 16:00 PUSH

Johannes Frisch (Sportlicher Leiter, Regensburg): "Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in dieser Saison. Wir waren die komplette Vorbereitung auswärts unterwegs und dürfen nun endlich unter sehr guten Bedingungen auf heimischem Geläuf ran. Wir haben aus dem ersten Spiel einige Lernfelder mitgenommen, an denen wir intensiv arbeiten und uns dafür auch belohnen wollen. Ziel ist, dass wir die Punkte in Regensburg behalten." Personal: Samuel Hasa (Sprunggelenksverletzung), Christian Koch (Knieverletzung) und Hong Lac Loung Thanh (private Gründe) sind nicht dabei. Michael Göttler (Trainer, Nördlingen): "Uns erwartet am Samstag eine sehr spielstarke Mannschaft, die uns definitiv alles abverlangen wird. Wir wollen unbedingt ein anderes Gesicht als am vergangenen Wochenende zeigen. Wir sind bereit dazu!" Adduktorenproblemen hinzu Personal: Jonas Wundel (Adduktorenprobleme) ist neu auf der Ausfallliste.

Sa., 25.07.2026, 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 18:30 live PUSH

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Nach der Niederlage zum Auftakt wollen wir gerade Zuhause die ersten Punkte der neuen Saison einfahren. Mit Bamberg - eine sehr spielstarke Mannschaft - wartet natürlich ein große Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen." Personal: Nico Wagner fällt verletzt aus, Kevin Hoffmann droht ein ähnliches Schicksal. Patrick Sulewski (Trainer, Bamberg): "Der erste Spieltag ist für uns abgehakt, jetzt richtet sich der volle Fokus auf Regensburg. Wir haben eine sehr gute Basis und wollen diese Woche nutzen, um die nächsten Schritte zu machen. Wir wollen wieder mutig auftreten und unseren Fußball auf den Platz bringen. Regensburg hat sein Auftaktspiel verloren und wird zu Hause alles investieren, um die ersten Punkte einzufahren. Wir erwarten ein intensives Spiel, reisen aber mit dem klaren Ziel an, die drei Punkte mit nach Bamberg zu nehmen." Personal: Paul Kraushold hat sich im Weiden-Spiel weh getan und fällt aus.