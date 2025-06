Voll auf Sieg und dann hoffen...

FuPa Thüringen: Was muss am Wochenende passieren, damit es nächstes Jahr noch Thüringenliga-Fußball in Meiningen gibt? Timo: Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, in dem wir Schweina schlagen. Das alleine ist schon mal schwer genug, denn seit dem feststehenden Abstieg spielen sie befreiter auf und werden das sicher auch am Samstag in Meiningen tun. Natürlich sind wir von den Ergebnissen in Schleiz und vor allem in Geraberg abhängig. Ich hoffe beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass sich Heiligenstadt für die tolle Saison belohnt und den Weg in die Oberliga antreten kann. Nicht das am Ende noch eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller für den Nichtaufstieg eines Meisters bestraft wird. Das ganze Chaos der letzten Woche, in dem keiner bis zum letzten Spiel weiß, ob es jetzt zwei, drei, vier oder fünf Absteiger gibt, muss endlich aufhören. Außerdem werden Relegationsspiele ausgetragen, die sportlich vielleicht keinen Wert haben. Hier müssen die Verantwortlichen im DFB, NOFV und TFV schnellstmögliche eine Reformierung im Sinne des Sports vornehmen.

FuPa Thüringen: Hallo Timo, ihr geht auf einen direkten Abstiegsplatz ins letzte Saisonspiel. Wie schätzt du die Ausgangslage ein? Timo Krautwurst: Wir haben uns die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag sicher anders gewünscht und auch anders erhofft. Zum Einen haben das einige äußerst merkwürdige Ergebnisse der letzten Wochen auf anderen Plätzen - hier möchte ich mich nicht im Detail äußern - verhindert. Zum Anderen ist es in erster Linie so, dass wir es in den Begegnungen gegen die direkten Konkurrenten verpasst haben uns vor dem letzten Spieltag eine bessere Situation zu bringen. Letzten Ende gibt es da nichts zu beschönigen. Und wenn man am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen ist, hat man vorher doch einiges falsch gemacht.

Timo: Wir werden alles in die Waagschale werfen, solange rechnerisch noch die Möglichkeit auf den Klassenerhalt besteht. Und wir hoffen, dass Geratal sich sportlich fair mit einem Sieg aus der Saison verabschiedet und nicht negativ in den Abstiegskampf eingreifen will. Hier gab es wie bereits erwähnt einige Ergebnisse, die einen verwundert zurückgelassen und einen faden Beigeschmack haben. Die Duelle mit Schweina waren in der Vergangenheit immer eng. Wir haben am Wochenende den Druck gewinnen zu müssen und ich hoffe, dass meine Jungs nicht wieder Blei an den Füßen hat, wie beispielsweise gegen Saalfeld. Alles andere als ein Sieg bedeutet den sicheren Abstieg. Dementsprechend werden wir voll auf Sieg spielen. Ich ziehe aber vor Schweina den Hut, die trotz der enormen Probleme in der gesamten Saison nie aufgegeben haben und die Saison gut zu Ende bringen. Ich denke Schweina wird sich in der Landesklasse sammeln und gestärkt zurückkommen.

FuPa Thüringen: Falls ihr am Wochenende absteigen würdet, müssten beide Teams aus dem Südthüringer Raum in die Landesklasse. Wie bitter ist das aus für den Fußball in eurer Region?

Timo: Es ist meistens so, dass es die Südthüringer Teams in der Verbandsliga schwer haben. Zum Einen ist der Spielerpool für diese Klasse im Gegensatz zu anderen Gegenden sehr begrenzt. Zudem zieht es bei uns leistungsstarke Spieler aufgrund der Nähe zu Bayern zu finanzstarken Vereinen dorthin. Von dem her ist es schwer einen konkurrenzfähigen Kader für die Verbandsliga zusammenzustellen. Wobei wir in Meiningen einen guten Kader haben, der uns leider aber im gesamten Saisonverlauf extrem selten zur Verfügung stand. Wir hatten mit Verletzungen zu tun, in einem Ausmaß, dass ich so noch nicht kannte. Am Ende ist es bitter, sollten Schweina und wir absteigen. Wenn es so kommt, werden beide versuchen sich zu sammeln. Beide werden die Kräfte neu bündeln und dann wieder angreifen. Mit Borsch gibt es einen Aufsteiger, der dann Südthüringen auch würdig vertreten wird. Am Ende des Tages sind wir noch nicht abgestiegen und glauben daran. Wir werden sehen was der Samstag bringt.

FuPa Thüringen: Es ist dein (vorerst) letztes Spiel an der Seitenlinie. Wie ist deine Gefühlswelt dazu?

Timo: Wie ich Ende März bekanntgegeben habe, werde ich am Samstag letztmalig an der Linie stehen. Ich werde dann eine kleine Trainerpause einlegen. Ich habe alles dafür in die Waagschale geworfen, um die Mannschaft in der Klasse zu halten. Am Ende liegt es nicht in meinen Händen. Natürlich würde es mich traurig machen, wenn wir absteigen sollten. Denn ich glaube ein möglicher Abstieg wäre vermeidbar gewesen im Saisonverlauf. Damit meine ich nicht die letzten Wochen, in den wir uns wieder gut gefunden haben. Aber zwischendurch haben wir zu viel liegen gelassen. Für mich ist es auf der einen Seite ein lachendes Auge, weil ich mich auf die kleine Pause freue, um meinen Akku wieder aufzuladen. Auf der anderen Seite ist es ein weinendes Auge, weil mir jeder einzelne Spieler ans Herz gewachsen ist und auch weil es mein Ziel gewesen ist, die Mannschaft in der Verbandsliga zu etablieren.