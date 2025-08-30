Volksfest-Stimmung in Eichstätt: VfB schnappt sich den nächsten Dreier

Für so manch packende Begegnung sorgte der Regionalliga-Spielbetrieb bereits am Freitagabend (FuPa berichtete), weshalb sich die einzige Samstagspartie zwischen Greuther Fürth II und dem VfB Eichstätt ordentlich ins Zeug legen musste, um nicht im Torreigen in Würzburg, Unterhaching, Burghausen, Bayreuth und Co. unterzugehen.

Doch auch wenn im Stadion "auf der Tulpe" zu Fürth am Ende nur ein einziges Tor fiel, verlief das Spiel durchaus ansehnlich und hielt so einige fesselnde Momente bereit: Neben der roten Karte für Kleeblatt-Abwehrmann Vakouftsis war dies gewiss der Eichstätter Siegtreffer durch Luca Schraufstetter.

Der beeindruckende Aufsteiger aus dem Altmühltal kann somit bereits den vierten Saisonsieg einfahren und klettert in der Tabelle von Platz neun auf fünf. Das "kleine Kleeblatt" hingegen leidet weiterhin an Ladehemmung, bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier, muss noch auf den ersten heimischen Punktgewinn warten - und verharrt in der Rangfolge auf Platz 13.

Eichstätt, wo am Freitag das Volksfest begonnen hat, darf an diesem Samstagabend wohl die gesamte Truppe von Trainer Dominik Betz zur Siegerparty begrüßen. "Auf jeden Fall gehen wir heute hin, um die drei Punkte zu feiern", betont Sportlicher Leiter Tobias Grimm. "Gleichzeitig werden wir ab morgen schon wieder den Fokus aufs nächste Wochenende legen, wenn der ungeschlagene Tabellenführer bei uns zu Gast sein wird."