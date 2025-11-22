Volksbank Erft Cup 2025 – Er ist zurück!

Das traditionsreiche Alte-Herren-Turnier kehrt zurück in die Großsporthalle Gustorf. Am Nikolaustag, im Rahmen des Jugend-Hallenturnier-Wochenendes, beginnt das beliebte Turnier am Samstag, 06.12.2025, um 18:30 Uhr.

Neun Teams aus dem gesamten Kreis Neuss treten gegeneinander an und kämpfen um Ruhm, Ehre – und natürlich um die begehrten Pokale. Mit dabei sind: Elfgen, Kapellen, Grevenbroich-Süd, Delrath, Español, Gencler, das Schiedsrichter-Team sowie gleich zwei Mannschaften der SpVg. Gustorf-Gindorf als Gastgeber.