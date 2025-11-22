Volksbank Erft Cup 2025 – Er ist zurück!

Das traditionsreiche Alte-Herren-Turnier kehrt zurück in die Großsporthalle Gustorf. Am Nikolaustag, im Rahmen des Jugend-Hallenturnier-Wochenendes, beginnt das beliebte Turnier am Samstag, 06.12.2025, um 18:30 Uhr.
Neun Teams aus dem gesamten Kreis Neuss treten gegeneinander an und kämpfen um Ruhm, Ehre – und natürlich um die begehrten Pokale. Mit dabei sind: Elfgen, Kapellen, Grevenbroich-Süd, Delrath, Español, Gencler, das Schiedsrichter-Team sowie gleich zwei Mannschaften der SpVg. Gustorf-Gindorf als Gastgeber.
Im Anschluss lädt die SpVg. Gustorf-Gindorf nicht nur alle teilnehmenden Mannschaften ins Vereinsheim ein, sondern auch alle Zuschauer, die gemeinsam mit uns den Turnierabend wie gewohnt gemütlich ausklingen lassen möchten. Die Alten Herren und der gesamte Verein freuen sich auf viele gut gelaunte und feierfreudige Gäste.
Ein großes Dankeschön geht an die Volksbank Erft, die dieses Traditionsturnier im Ü-Herren-Bereich seit vielen Jahren unterstützt. Der Volksbank Erft Cup bietet perfekte Werbung für den Hallenfußball – und eine optimale Vorbereitung auf die Hallenkreismeisterschaften im kommenden Januar.
Samstag, 06.12.2025 – ab 18:30 Uhr – Großsporthalle Gustorf
Wir freuen uns auf euch!