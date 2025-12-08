Volksbank Erft Cup 2025, ein voller Erfolg!!

Ein tolles Turnier am Nikolausabend fand am Ende einen glücklichen, aber alles in allem absolut verdienten Sieger! In einem spannenden und fairen Wettbewerb der 7 Alt-Herren-Teams – eine kurzfristige Absage machte eine „Jeder-gegen-Jeden“-Runde notwendig – blieben sowohl die Gastgeber aus Gustorf als auch die SVG ohne Niederlage. Da die SVG jedoch ein Spiel mehr gewinnen konnte, setzten sie sich schließlich in einem insgesamt hochklassigen Teilnehmerfeld durch.

Gegner waren neben den beiden Gustorfer Teams außerdem die Schiedsrichter aus dem Kreis Neuss, der 1. FC Grevenbroich-Süd, RW Elfgen sowie Español Mönchengladbach.

Die individuellen Auszeichnungen gingen ebenfalls verdient über die Bühne: