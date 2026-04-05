Volkmarode will "an Heimstärke anknüpfen" und SVG Göttingen besiegen Gäste in Topform von NK · Gestern, 20:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: L. Höthke & J. Janse

Vor dem Aufeinandertreffen am Ostermontag zwischen RW Volkmarode und der SVG Göttingen ist die Ausgangslage klar: Beide Teams wissen, spätestens nach dem Hinspiel, um die Qualität des Gegners und erwarten ein intensives Spiel.

Volkmarodes Trainer Collin Gerstung erinnert sich noch gut an das Hinspiel: „Es war damals unser erstes Auswärtsspiel der Landesligageschichte, ein sehr offenes Spiel.“ Damals trennten sich beide Teams 2:2. „Die erste Halbzeit ging etwas an die SVG, zweite Halbzeit dann an uns. Am Ende wurde es ein gerechtes Unentschieden, bei dem viel passiert ist. So ein Spiel, wie es sich der neutrale Zuschauer wünscht.“

Doch seitdem hat sich einiges verändert. „Ich glaube, seit dem Hinspiel ist auf beiden Seiten viel passiert“, so Gerstung. Besonders die Gäste reisen mit breiter Brust an: „Die SVG ist in diesem Jahr noch ungeschlagen, hat vor zwei Wochen in Lengede 14:0 gewonnen. Die haben absolut Qualität.“Die Göttinger holten elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen und gewannen zuletzt gegen den SSV Kästorf. Trotzdem will sich Volkmarode nicht verstecken: „Wir haben auch Qualität, wollen an unsere Heimstärke anknüpfen und wissen, wenn wir alles auf den Platz bekommen, dann können wir die Punkte hier behalten.“ Gleichzeitig ist die Ausgangssituation klar formuliert: „Wir sind nach wie vor im Abstiegskampf und werden alles reinwerfen, um die Punkte in Volkmarode zu lassen.“ Volkmarode steht auf Platz 13, könnte aber mit einem Dreier mit Acosta auf Platz neun gleichziehen.