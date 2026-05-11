Volkmarode verliert in der zweiten Halbzeit gegen Bleckenstedt mit 0:3

„Wir sind ganz gut in dieses Spiel reingekommen“, erklärte Volkmarodes Trainer Collin Gerstung nach der Partie. Die erste Halbzeit sei insgesamt ausgeglichen gewesen, auch wenn er einräumte: „Am Ende gehen wir glücklich mit dem 0:0 in die Pause", denn die besseren Chancen habe Bleckenstedt gehabt.

Nach dem Seitenwechsel stellte Volkmarode um und kam zunächst ordentlich zurück auf den Platz. Dennoch fiel kurz darauf die Führung für die Gäste. Thomas Sonntag traf in der 50. Minute zum 1:0. „Das ist eine Aktion, die wir einmal nicht gut verteidigen“, erklärte Gerstung, der sich darüber ärgerte, dass seine Mannschaft erneut sofort bestraft wurde. Für Sonntag war es der zwölfte Saisontreffer.

Volkmarode habe zwar selbst „gut im Spiel“ gestanden, im letzten Drittel jedoch die nötige Präzision vermissen lassen. „Der letzte Pass war nicht sauber“, sagte Gerstung.

In der Folge versuchte Volkmarode zurückzukommen. „Danach kommen wir wieder besser ins Spiel, haben auch Gelegenheiten“, sagte der Trainer. Allerdings fehlte erneut die letzte Konsequenz im Abschluss. „Wir spielen die Situationen am Ende nicht zu hundert Prozent aus. Uns fehlte auch ein bisschen das Spielglück.“

Als Volkmarode in der Schlussphase alles nach vorne warf, nutzte Bleckenstedt die Räume konsequent. Andrea Rizzo erhöhte in der 85. Minute auf 2:0, ehe Jan-Niklas Homann drei Minuten später den 3:0-Endstand erzielte.

Trotz der deutlichen Niederlage ordnete Gerstung das Ergebnis differenziert ein. „Am Ende geht der Sieg für Bleckenstedt auf jeden Fall in Ordnung“, sagte er, auch wenn das 3:0 „vielleicht ein bisschen ein Tor zu hoch“ gewesen sei. „Wenn wir einen Anschluss machen und zwischendurch treffen, dann sieht der Spielverlauf vielleicht anders aus.“

Für seine Mannschaft richtet sich der Blick nun auf den Saisonendspurt. „Für uns gilt es jetzt wieder, den Mund abzuputzen und auf die letzten drei Spiele schauen, dass wir da noch Punkte holen können“, so Gerstung.

Tabellarisch bleibt Volkmarode auf dem zwölften Platz und hat weiter vier Punkte Rückstand auf Northeim. Voraussichtlich wäre der elfte Platz gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Weiter geht es für den Aufsteiger am Sonntag in Bovenden. Bleckenstedt hingegen spielt zeitgleich gegen Vahdet.