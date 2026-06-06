Volkmarode und Vahdet kämpfen um Minimalchance auf den Klassenerhalt

„Wir haben über die Saison leider zu oft Lehrgeld gezahlt und zu oft merken lassen, dass wir eine junge Mannschaft sind“, sagte Gerstung. Seine Mannschaft habe zwar „immer gut mitgehalten“, sich aber „zu selten für den Aufwand belohnt“ und zu selten „clever Spiele gewonnen“.

Trotz der schwierigen Lage zieht der Trainer auch positive Erkenntnisse aus der Saison. „Es ist trotzdem eine lehrreiche Zeit. Wir haben vieles mitgenommen“, erklärte Gerstung. Besonders bitter sei aus seiner Sicht die Abstiegsregelung mit fünf Absteigern aus 16 Mannschaften. Zudem sprach er über die Auswirkungen verschiedener Konstellationen bis hinunter in die unteren Ligen. Falls Egestorf-Langreder mit drei Toren Unterschied gegen Todesfelde gewinnen sollte und ETV den Bremer Vertreter Blumenthaler SV besiegt, würde Egestorf-Langreder in die Regionalliga Aufsteigen, Wolfenbüttel in der Oberliga bleiben und der Tabellen-Zwölfte der Landesliga auch noch die Klasse halten.

Vor dem Duell gegen Vahdet will sich Volkmarode dennoch ordentlich aus der Saison verabschieden. „Jetzt geht es trotzdem darum, die Saison positiv zu Ende zu bringen“, sagte Gerstung. Seine Mannschaft wolle „nochmal mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen“. Dabei kommt mit Vahdet der punktgleiche Tabellen-Dreizehnte, gegen den man das Hinspiel 2:0 verlor. Außerdem hat Vahdet zuletzt zwei Spiele in Serie gewinnen können.