Volkmarode trifft auf "unerwartet punktlose" Germania aus Wolfenbüttel

Trainer Collin Gerstung warnt jedoch davor, den Gegner aufgrund der bisherigen Ergebnisse zu unterschätzen: „Es ist für alle recht unerwartet, dass sie aktuell auch noch null Punkte haben. Sie werden absolut heiß sein und auf heimischem Kunstrasenplatz alles reinzuwerfen, um die ersten Punkte zu holen.“

Für Volkmarode gilt es, die eigene Serie und die positive Stimmung weiterzutragen. „Für uns heißt es weiterhin Gas geben, die Euphorie, die positive Stimmung mitzunehmen. Auch wenn es für uns, wahrscheinlich, auf den etwas ungewohnten Kunstrasenplatz geht, wollen wir das, was wir die letzten Spiele gut gemacht haben, weiterhin mitnehmen“, betont Gerstung.

Der Trainer stellt klar, dass sein Team alles entgegensetzen will: „Auch wenn wir wissen, dass Germania unbedingt will und alles reinwerfen wird, um die ersten Punkte zu holen, werden wir alles dagegen setzen.“

Personell sieht es bei den Volkmarodern gut aus: „Georg Niehoff wird wieder zur Verfügung stehen, genauso wie Justin Hoya, die auch letzte Woche schon wieder dabei waren. Ole Werner wird bis wahrscheinlich noch nicht einsatzfähig sein, ansonsten bleibt der Kader zu großteils so wie in den letzten Wochen“, so Gerstung.

Anpfiff in Wolfenbüttel ist dann am Sonntag um 15.30 Uhr