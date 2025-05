Volkmarode so gut wie am Ziel

Es war das Duell des 27. Spieltags in der Bezirksliga Braunschweig 2. Mit einem Sieg hätte der Verfolger aus Wendezelle den Spitzenreiter aus Volkmarode nochmal unter Druck setzen können und den Vorsprung auf drei Punkte schmelzen lassen. Mit der deftigen Pleite sollten neun Punkte und das bessere Torverhältnis ausreichen, um Volkmarode vorzeitig gratulieren zu können.

1:6 Sieg hieß es am Ende in Wendezelle. Während der Gegner den Rot-Weißen auf seinem Instagram Account bereits gratuliert, zeigt sich Volkmarode zwar höchst erfreut über die Niederlage, möchte die Glückwünsche jedoch noch nicht so recht annehmen. Trainer Gerstung meint: "Noch fehlt rechnerisch ein Punkt... aber jetzt ist es wirklich zum Greifen nah!"

Angesprochen auf die Leistung seiner Mannschaft im Spitzenspiel sagt er voller Stolz: "Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie unbedingt wollte." Anfangs sei man zwar ob der defensiven Ausrichtung des Verfolgers überrascht gewesen, doch gleich die ersten Fehler auf Seiten von Wendezelle habe man genutzt und das Spiel am Ende konzentriert über die Bühne gebracht.