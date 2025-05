– Foto: Friedhelm Brauner

Volkmarode siegt spektakulär – Wendezelle bleibt zumindest dran 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2: Im Aufstiegsrennen bleibt es beim Zweikampf – im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zwischen Peine und Helmstedt zu.

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 bestätigt die Trends der vergangenen Wochen: SC Rot-Weiß Volkmarode bleibt trotz Rückstand gegen Arminia Vechelde an der Tabellenspitze souverän, während Verfolger TSV Wendezelle mit einem klaren Auswärtssieg in Peine auf Tuchfühlung bleibt. Am Tabellenende ist der MTV Schandelah-Gardessen abgestiegen. Der VfB Rot-Weiß Braunschweig hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt – im Kampf um den rettenden 13. Platz steuert alles auf ein Fernduell zwischen Helmstedt und Peine hinaus.

FC Heeseberg – Helmstedter SV 2:1 Heeseberg kam gut in die Partie und ging durch Alexander Schrader früh in Führung (2.). In einer umkämpften zweiten Halbzeit glich Helmstedt durch Rouven Vogel (81.) aus, doch nur zwei Minuten später war erneut Schrader zur Stelle und sicherte den Hausherren den Heimsieg. Mit nun 44 Punkten ist Heeseberg gefestigt auf Rang fünf, während Helmstedt weiter unter Druck steht. Für die Gäste bleibt der Abstand zum rettenden Ufer bei vier Punkten.

FC Heeseberg – Helmstedter SV 2:1

FC Heeseberg: Malte Waldau (34. Johannes Höhne), Philipp Nabel, Julian Hieske (77. Niklas Gödde), Tobias Kruschke, Patrick Boltz, Niklas-Torsten Wikert, Nico Lübbecke (46. Pascale Bittner), Felix Maushake, Alexander Schrader (89. Aboubacar Soumaoro), Oliver-Lukas Nabel (46. Laurin Bandermann), Justin-Nodari Inasaridze - Trainer: Marcel Kirchhoff

Helmstedter SV: Lars Reschke, Ala Amar, Lukas Blank, Christoph Osteroth, Max Siekmann, Yannick Müller, Isa mere, Jan Dierich, Salem Ghali (78. Niyazi Altunel), Lars Reinert, Rouven Vogel - Trainer: Marco Behse

Schiedsrichter: Sascha Kordts

Tore: 1:0 Alexander Schrader (2.), 1:1 Rouven Vogel (81.), 2:1 Alexander Schrader (83.)

-------------------------------------- FC SF Rautheim – VfB Rot-Weiß Braunschweig 1:1 Rot-Weiß Braunschweig erwischte mit dem 0:1 durch Zdravko Tuzlak in der ersten Minute einen Traumstart. Rautheim antwortete nach der Pause durch Björn Salgmann (50.) und drängte auf den Sieg, blieb aber insgesamt zu harmlos im Abschluss. Für Rautheim ist es ein Punkt im Kampf um die Absicherung des Ligaverbleibs, während Rot-Weiß kaum noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt hat. Bei fünf Punkten Rückstand und schlechter Tordifferenz wird es eng.

FC SF Rautheim – VfB Rot-Weiß Braunschweig 1:1

FC SF Rautheim: Björn Kampermann, Leon Kutter, Christian Sagemüller, Nils Salgmann, Kimo Lasse Buschenlange (74. Nils Hoffmeister), Khalid El Mountassir, Luis Schwember (68. Ben Mierzwa), Benjamin William, Niko Gülle (83. Steve Landry Nga Kamayou), Adrian Krauel (85. Lars Salgmann), Björn Salgmann - Trainer: Karsten Schubert

VfB Rot-Weiß Braunschweig: Sven Wittkop, Newroz Atash (62. Firat Ugrac), Christian Uchenna Duruoma, Zdravko Tuzlak (55. Kadir Yildirim), Abdurrahman Yakin (46. Alpay Torum), Moaz Sayed Ahmed, Alex Tang (81. Franck Boris Megaptche Nono), Seyyid Görgülü, Laldaogo Hashim Hamed Segueda, Baris Kurnaz (70. Daniel Michel), James Victor - Trainer: Tolga Isigüzel

Schiedsrichter: Yannick Zillmer

Tore: 0:1 Zdravko Tuzlak (1.), 1:1 Björn Salgmann (50.) -------------------------------------- FC Wenden – Lehndorfer TSV 2:1 Wenden startete mutig und belohnte sich mit einem frühen Treffer durch Eilers (10.), ehe Machus auf 2:0 erhöhte (75.). Zwar verkürzte Lehndorf durch Paliga in der Schlussminute (90.), doch am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr. Für Wenden war es der zweite Sieg in Serie – das Team klettert auf Rang sieben. Lehndorf verliert dagegen weiter den Anschluss ans obere Mittelfeld.

FC Wenden – Lehndorfer TSV 2:1

FC Wenden: Cedric Beith, Finn-Niklas Eilers, Maurice Bertram (80. Lars Grosser), Julian Peter Brokmann, Simon Vogler, Nick Wilde, Tobias Machus, Moritz Bernsee, Peter Timm, Noah Raoul Kübler (88. Jan-Marcel Duffy), Tim-Niklas Duffy (63. Nick Zeidler) - Trainer: Benjamin Knoll - Trainer: Tim-Niklas Duffy

Lehndorfer TSV: Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik (73. Jannick Paliga), Nils Schulze, Jasper Schmidt, Leon-Alexander Konradt (63. Vincent Wöbcke), Lasse Männche, Maximilian Roth, Ole Herzig, Nicolas Konradt (63. Nicolas Nöh), Fynn Höhl, Benjamin Hanke - Trainer: Hendrik Boy

Schiedsrichter: Fatih Güzel

Tore: 1:0 Finn-Niklas Eilers (10.), 2:0 Tobias Machus (75.), 2:1 Jannick Paliga (90.) -------------------------------------- MTV Hondelage – MTV Schandelah-Gardessen 6:0 Hondelage ließ dem Tabellenletzten keine Chance und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits nach 26 Minuten führten die Gastgeber mit 4:0, im zweiten Durchgang erhöhten Slotta und Broders zum Endstand. Mit 51 Punkten festigt der MTV Platz drei, während Schandelah mit der 22. Niederlage als Absteiger feststeht. Die Gäste bleiben mit 20:86 Toren das abgeschlagene Schlusslicht.

MTV Hondelage 1909 – MTV Schandelah-Gardessen 6:0

MTV Hondelage 1909: Léon Benneckenstein, Philipp Heidenreich (64. Niklas Mädler), Jean-Pascal Slotta, Hanad Ibrahim, Nils-Daniel Schwencke, Gian-Luca Vergien (75. Nico Sandor Schupmann), Ole Broders, Michel Broders, Nino Lo Bianco (60. Tim Kanngießer), Finn Rohland (75. Louis Kunze) - Trainer: Rafael Schindzielorz

MTV Schandelah-Gardessen: Nico Ebel, Christopher Petzold, Saif Eddine Bejaoui, Alexander Marheine, Lucas Görnhardt, Malte Fündling, Julius Hahn, Adrian Curland (46. Paul Lakaschus), Ulrich Armel Noupa Zoupet, Robert Zorn (46. Felix Görnhardt), Lars Ebeling (65. Gregor Maschel) - Trainer: Marco Hiedemann

Schiedsrichter: Justin Luca Beitz

Tore: 1:0 Jean-Pascal Slotta (5.), 2:0 Ole Broders (11.), 3:0 Ole Broders (21.), 4:0 Nino Lo Bianco (26.), 5:0 Jean-Pascal Slotta (74.), 6:0 Michel Broders (86.) -------------------------------------- VfL Leiferde – SV Teutonia Gr. Lafferde 0:3 Lafferde nutzte die Verunsicherung der Gastgeber konsequent aus und legte bereits in der ersten halben Stunde durch Harms (23.) und Schmidt (31.) den Grundstein für den Auswärtssieg. Den Schlusspunkt setzte Tim Paul in der 80. Minute. Mit nun 33 Punkten verschafft sich Teutonia Luft im Tabellenkeller, während Leiferde den Kontakt zu Rautheim und Schwicheldt verliert. Beide Teams bleiben rechnerisch abstiegsgefährdet.

VfL Leiferde – SV Teutonia Gr. Lafferde 0:3

VfL Leiferde: Pascal Buck, Andreas Scharmach, Fabio Krühne, Niklas Milaszewski (46. David Efken), Rick Kaupert, Jakub Maciej Kudanowski (67. Lukas-Robin Maierhofer), Nico Müller, Jannik Scheike (46. Maik Nikischin), Issa Kone, Nicklas Schalow (67. Aike Willer), Thorsten Blümel (80. Jan-Eric David) - Trainer: Tuna Bayrak

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark, Jorge Röhrbein, Paul Burgdorf, Adrian Horaiske, Levent Utangac, Leon Lonau, Hendrik Zobjack, Tim Paul, Patrick Schmidt (88. Mohamed Bashiru Bah), Julian Rode, Kevin Harms - Trainer: Thomas Mainka

Schiedsrichter: Normen Meyer

Tore: 0:1 Kevin Harms (23.), 0:2 Patrick Schmidt (31.), 0:3 Tim Paul (80.) -------------------------------------- TSV Schwicheldt – TSV Germania Lamme 2:4 Schwicheldt begann stark und ging durch Bacaksiz in Führung (10.), doch Lamme drehte die Partie noch vor der Pause durch Abelmann und Kajolli. In einem offenen Schlagabtausch glich Seeler zum 2:2 aus, doch Lamme setzte sich in der Schlussphase durch Schächtel (77.) und Demir (86.) verdient durch. Der TSV Lamme bleibt mit 48 Punkten Vierter, während Schwicheldt auf Rang zehn stagniert.

TSV Schwicheldt – TSV Germania Lamme 2:4

TSV Schwicheldt: Branco Broschinski, Jan-Niclas Stock (63. Daniel Kudlek), Pascal Taraschewski (84. Dario Arlt), Timo Schrader, Max Seeler (58. Leon Schrader), Felix Seeler (68. Ben Lenz), Kevin Schreiber, Thore Edeler, Onur Bacaksiz, Artem Buts, Louis Otto - Trainer: Tobias Dreyer

TSV Germania Lamme: Florian Schneider, Andreas Weisser, Felix-Benedikt Ockel, Matvii Kuznetsov (58. Karim El-Shaari), Julian Eggers, Fidan Kajolli (58. Max Schächtel), Lars Nierula (74. Feysel Demir), Fred Abelmann, Fisnik Kajolli, Thore Fahrtmann, Erwin-Michael Dreschler (68. Mattis Giere) - Trainer: Dirk Schütt - Trainer: Thomas Heinzel

Schiedsrichter: Niklas Meier

Tore: 1:0 Onur Bacaksiz (10.), 1:1 Fred Abelmann (20.), 1:2 Fidan Kajolli (42.), 2:2 Felix Seeler (64.), 2:3 Max Schächtel (77.), 2:4 Feysel Demir (86.) -------------------------------------- SC Rot-Weiß Volkmarode – SV Arminia Vechelde 4:3 In einer spektakulären Begegnung lag der Spitzenreiter früh mit 0:2 zurück, kam jedoch durch einen Doppelpack von Thurau (33., 37.) eindrucksvoll zurück. Ein Eigentor von Carl Dummer brachte Volkmarode in Führung, ehe Reim zum zweiten Mal traf (63.). Den Siegtreffer erzielte Ben Skopljak in der 74. Minute. Mit nun 61 Punkten verteidigt Volkmarode den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Wendezelle.