Volkmarode siegt erstmals auswärts, Nachspielzeitdrama bei den Turnern

– Foto: Jens Grothe

Der erste volle Spieltag der Landesliga Braunschweig stand an. zwar musste das Spiel zwischen Sülbeck/Immensen und Bleckenstedt noch ausfallen, doch der Rest der Liga war im Einsatz. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Acosta erwischte durch Maurice Franke (7.) den besseren Start, doch Northeim schlug noch vor der Pause zurück: Thierry Ngoudjou Patigo traf zum 1:1 (43.). Ein Eigentor von Jawid Haidari (62.) brachte die Hausherren auf Kurs, ehe Lukas Runge (79.) und Theo Kiehlmann (90.) den klaren 4:1-Erfolg perfekt machten. Nach vier BSC-Siegen gegen Northeim in Serie nun also ein anderes Ergebnis. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich. Jetzt sprang Northeim auf Rang sieben.

Blischke aus (47.). In der Nachspielzeit schien Dennis Bauer das Spiel für Fallersleben zu entscheiden (90.+1), doch FT bekam noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den Maximilian Fabrice Etienne Meinecke zum 2:2-Endstand verwandelte (90.+6). Ein Drama zweier Tabellennachbarn ohne Sieger, dennoch kletterten die Freien Turner am Rivalen BSC Acosta vorbei.

Im Verfolgerduell setzte sich Vorsfelde durch. Michel Haberecht erzielte in der 36. Minute die Führung. In der Nachspielzeit machte Leander Borchers alles klar (90.+3). Göttingen 05 bleibt also der Lieblingsgegner von Vorsfelde, das die Auftaktniederlage vergessen machte. Für die Gäste war es die erste Niederlage nach sechs Partien.

Spitzenreiter MTV Gifhorn ließ bei Germania Wolfenbüttel im Aufsteigerduell nichts anbrennen. Jarne Wöckener brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.), direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Julio Rodrigues auf 2:0 (46.). Marc Upmann per Kopf (69.) und erneut Rodrigues (78.) sorgten für die Vorentscheidung, ehe Til Eike Bahr den 5:0-Endstand markierte (85.). Gifhorn bleibt damit souverän an der Spitze.

Bovenden entführte drei Punkte aus Kästorf. Den entscheidenden Treffer erzielte Sven Iloge kurz nach der Pause (48.). In einer engen Partie reichte dieser Treffer zum Auswärtssieg und zum gleichen Ergebnis, wie im Hinspiel, wodurch die Gäste auf Platz vier sprangen und Kästorf die Siegesserie von fünf Spielen in Folge abreißen lassen musste.

Volkmarode setzte sich klar in Lengede durch. Henri Pascal Winter traf zur Führung (25.), Florian Wendt erhöhte nach dem Seitenwechsel (59.). In der Nachspielzeit machte Marlon Mock den 3:0-Endstand perfekt (90.+2). Lengede bleibt damit weiter abgeschlagen am Tabellenende, während der Aufsteiger den ersten Auswärtssieg holte und enorm wichtige Punkte im Keller einfuhr.