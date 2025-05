Volkmarode setzt sich ab - Helmstedter SV noch zu retten?

Doch es kam alles ganz anders. Trainer Behse erklärt gegenüber FuPa: "Es fällt gerade alles zusammen wie ein Kartenhaus. Die Gegentore resultieren aus Fehlern, alle Tore fallen gleich. Ich kann gar nicht viel sagen, mir fehlen die Worte. In der Form, die wir aktuell haben, wird das mit dem Klassenerhalt ganz schwer."

Schuld daran ist vor allem die Punktausbeute seitdem. Gerade einmal drei Punkte aus neun Spielen sammelte der Aufsteiger seit März. Am vergangenen Sonntag stand das Duell gegen den direkten Konkurrenten aus Rautheim an. Mit einem Sieg hätte man zumindest wieder durchatmen können.

Ein merklich angeschlagener Übungsleiter scheint kaum eine Antwort auf die Talfahrt seines Teams zu haben. Und einfacher werden die Aufgaben in den vergangenen vier Spielen nicht. Mit Hondelage und Heeseberg trifft man noch auf zwei Teams aus den Top Fünf. Behse dazu: "Es ist eine Charakterfrage."

Ganz düstere Aussichten in Helmstedt. Deutlich angenehmer gestaltet sich die aktuelle Lage in Volkmaorode. Dort scheint man sich von nichts und niemandem vom Weg Richtung Titel abbringen zu lassen. Das Team von Collin Gerstung gewann beim VfB Braunschweig souverän mit 3:0. Das war gleichzeitig der sechste Sieg in Folge.