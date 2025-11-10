Volkmarode nutzt dreifache Überzahl und gewinnt "skurriles" Spiel

„Wir sind froh, das Spiel gewonnen zu haben, definitiv. Und glücklich, zu Hause wieder drei Punkte geholt zu haben,“ sagte Gerstung nach Abpfiff. Das Spiel sei allerdings schwer in Worte zu fassen: „So ein richtiges Wort, was es beschreibt, gibt es glaube ich nicht – skurril trifft es ganz gut.“

In der Anfangsphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf schwierigem Geläuf. Beide Teams hatten Gelegenheiten, die besseren Chancen aber Volkmarode. „Zwei gute Konter, die wir nicht schaffen, in ein Tor umzuwandeln. Bis dahin hatte der BSC etwas mehr vom Spiel, wir aber die besseren Chancen,“ so Gerstung.

Feldspieler muss das Tor hüten

Dann folgte der Wendepunkt: Nach einem langen Ball wurde Florian Wendt im Strafraum von BSC-Keeper Ruzhdi Ameti gefoult – der Torhüter sah die Rote Karte (34.). „Der Torwart holt ihn von den Beinen, Rot für den Keeper. Daraufhin musste ein Feldspieler ins Tor, weil BSC keinen zweiten Keeper mit hatte,“ berichtete der Trainer. Kurz darauf traf Wendt (44.) selbst zum 1:0.

Nach der Pause kam Acosta trotz Unterzahl zurück: Maurice Franke (56.) glich per Konter aus. „Wir haben uns dann selbst bestraft, weil wir genau so einen Ball gespielt haben, den wir nicht spielen wollten, und dadurch laufen wir in den Konter zum 1:1,“ ärgerte sich Gerstung.

Doch seine Mannschaft behielt die Ruhe – und Moritz Hindermann (68., 90.+2) sorgte mit einem Doppelpack für den verdienten Sieg. Dazwischen verlor der BSC gleich drei Akteure: Neben dem bereits ausgeschlossenen Torwart sahen Franke (76.) und Onur Can Ada (79.) Gelb-Rot, auch Trainer Joshua Sievert wurde des Feldes verwiesen.

Trotz des Erfolgs fand Gerstung auch kritische Worte:

„Was mich stört, ist, wie wir es dann ausgespielt haben. Wir hatten wirklich noch fünf, sechs, sieben hundertprozentige Chancen, die wir nicht nutzen. Das dauert dann bis zur 92., bis wir den Sack zumachen – das hat mich an unserem Spiel gestört.“

Dennoch überwog die Freude: „Die Leidenschaft hat gepasst, Ruhe und Geduld auch. Wir sind zu Chancen gekommen, aber wir müssen lernen, solche Spiele früher zu entscheiden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über drei Punkte und den nächsten Sieg.“

Für Volkmarode war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Serie und der Aufsteiger zeigte ein weiteres Mal, wie groß die Heimstärke ist. Durch den Sieg zog man in der Tabelle an Vahdet vorbei auf Platz zwölf.

Weiter geht es für die Rot-Weißen am kommenden Samstag gegen jene kriselnden Braunschweiger vom TSC Vahdet. Acosta spielt dann am Sonntag zuhause gegen den Tabellenführer Vorsfelde.