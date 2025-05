Volkmarode macht alles klar und steigt auf

Es war am Ende nur noch Formsache. Nach dem 6:1 Sieg über Wendezelle war Volkmarode der Titel kaum noch zu nehmen. Vollendet wurde die überragende Saison nun mit der Meisterschaft durch einen klaren 3:0 Heimerfolg über Lehndorf. Aufsteigen vor heimischer Kulisse, was gibts schöneres?

Damit geht es nun hoch in die Landesliga Braunschweig und das Kapitel Bezirksliga endet nach neun Jahren Ligazugehörigkeit. Überragender Mann am Freitag war wie so oft in den letzten Wochen Marvin Thurau, der erst in der Winterpause nach Volkmarode zurückkehrte und in zehn Spielen wahnsinnige 19 Tore schoss. Gegen Lehndorf waren es zwei.

Den Toreigen eröffnete aber ein anderer. Magnus-Oskar Kramer war es, der das Team um Meistertrainer Collin Gerstung mit seinem 13. Saisontreffer in Front schoss. Thurau legte in der 34. und 74. Spielminute nach und so war die Party eröffnet. Standesgemäß wurde nach dem Spiel gefeiert und von allen Seiten gab es Glückwünsche für diese überragende Spielzeit. Auch die FuPa-Redaktion gratuliert ganz herzlich und wünscht viel Erfolg in der Landesliga!