Volkmarode feiert ersten Auswätsdreier der Landesliga und siegt 3:0

Der SC Rot-Weiß Volkmarode ist mit einem souveränen Auswärtssieg beim SV Lengede ins neue Jahr gestartet. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg für die Gäste. Für Lengede hingegen war es die zweite deutliche Niederlage des neuen Jahres.
Trainer Collin Gerstung zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Wir sind sehr froh, mit drei Punkten ins Jahr gestartet zu sein. Wie erwartet war es ein Gegner, der alles reinwirft, tief steht und versucht, über Konter und lange Bälle zu kommen.“ Tatsächlich kam der Gastgeber durch schnelle Umschaltmomente zwei-, dreimal gefährlich in die Hälfte der Volkmaroder, doch die Defensive hielt stand. „Wir haben es dann grundlegend gut wegverteidigt.“
Nach einer geduldigen Anfangsphase fiel in der 25. Minute das 1:0 durch Henri Pascal Winter. Mit der Führung im Rücken kontrollierte Volkmarode zunehmend das Geschehen. Direkt nach dem Seitenwechsel waren ein paar schwierige Minuten zu überstehen: „Kurz nach der Pause haben wir dann ein paar Minuten gebraucht, um wieder reinzukommen in das Spiel.“
In der 59. Minute erhöhte Florian Wendt auf 2:0. In der Folge blieb Volkmarode spielbestimmend und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Den Schlusspunkt setzte Marlon Mock in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:0 (90.+2).
„Wir waren sehr, sehr dominant, hatten einige Chancen. Der Sieg geht so auch, am Ende in der Höhe verdient, in Ordnung“, bilanzierte Gerstung. Dennoch sieht er weiterhin Verbesserungspotenzial: „Aber es ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Es war das erste Pflichtspiel und man hat schon gemerkt, dass noch nicht alles stimmt und wir noch an einigen Dingen arbeiten müssen.“
Unterm Strich überwog jedoch die Zufriedenheit: „Trotzdem sind wir froh, mit drei Punkten, drei Toren und einer weißen Weste ins neue Jahr gestartet zu sein.“
Für den Aufsteiger war es der erste Auswärtssieg der Landesliga überhaupt, wodurch man bis auf einen Punkt an Vahdet heranrückte. Lengede bleibt weiter abgeschlagen im Keller.