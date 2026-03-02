Volkmarode feiert ersten Auswätsdreier der Landesliga und siegt 3:0

– Foto: Jens Grothe

Der SC Rot-Weiß Volkmarode ist mit einem souveränen Auswärtssieg beim SV Lengede ins neue Jahr gestartet. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg für die Gäste. Für Lengede hingegen war es die zweite deutliche Niederlage des neuen Jahres.

Trainer Collin Gerstung zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Wir sind sehr froh, mit drei Punkten ins Jahr gestartet zu sein. Wie erwartet war es ein Gegner, der alles reinwirft, tief steht und versucht, über Konter und lange Bälle zu kommen.“ Tatsächlich kam der Gastgeber durch schnelle Umschaltmomente zwei-, dreimal gefährlich in die Hälfte der Volkmaroder, doch die Defensive hielt stand. „Wir haben es dann grundlegend gut wegverteidigt.“

Nach einer geduldigen Anfangsphase fiel in der 25. Minute das 1:0 durch Henri Pascal Winter. Mit der Führung im Rücken kontrollierte Volkmarode zunehmend das Geschehen. Direkt nach dem Seitenwechsel waren ein paar schwierige Minuten zu überstehen: „Kurz nach der Pause haben wir dann ein paar Minuten gebraucht, um wieder reinzukommen in das Spiel.“ In der 59. Minute erhöhte Florian Wendt auf 2:0. In der Folge blieb Volkmarode spielbestimmend und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Den Schlusspunkt setzte Marlon Mock in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:0 (90.+2).