Volkmarode fährt "mutig" zum Bovender SV und will "alles reinwerfen"

Für die Partie beim Bovender SV reist die Mannschaft erneut gemeinsam mit dem Bus an. Trainer Collin Gerstung blickt trotz der langen Fahrt positiv auf den Tag: „Wir freuen uns auf das Erlebnis und auf die Gemeinschaft, auch wenn es wieder ein langer Tag werden wird.“

Sportlich erwartet den Aufsteiger allerdings eine große Herausforderung. Gerstung bezeichnete Bovenden als „eines der Top-Teams der Liga“, das vor allem auf heimischem Platz enorme Qualität mitbringe. Besonders die defensive Stabilität und das Umschaltspiel hob der Trainer hervor: „Eine Mannschaft, die sehr, sehr gut verteidigt und sehr gute Umschaltsituationen hat.“ So hat der Bovender SV mit 26 Gegentreffern die beste Defensivabteilung der Liga.

Dennoch will sich Volkmarode keineswegs verstecken. Mit Blick auf die letzten drei Saisonspiele machte Gerstung die Marschroute klar: „Alles reinwerfen, versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen und dann am Ende schauen, wofür es gereicht hat.“ Aktuell hat Volkmarode vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, wenn man auf die Absteiger aus der Oberliga achtet.