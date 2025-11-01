Volkmarode empfängt mit Bovenden einen "sehr schwierigen" Gegner

„Jetzt beginnt die Jahreszeit, wie man am letzten Spieltag auch schon gesehen hat, in der es nicht mehr so richtig planbar ist“, erklärte Volkmarodes Trainer Collin Gerstung mit Blick auf die Witterungsverhältnisse. „Da wir leider nur über einen Rasenplatz verfügen, haben wir in der Liga immer so einen kleinen Wettbewerbsnachteil, auch was Trainingseinheiten und Wintervorbereitungen angeht. Aber wir müssen das Beste daraus machen.“

Trotz der schwierigen Bedingungen blickt Gerstung optimistisch auf das kommende Heimspiel. „Die Trainingswoche war ordentlich, den Witterungsverhältnissen entsprechend. Wir gehen stark davon aus, dass das bis Sonntag auch genauso bleibt. Wir wollen unbedingt spielen – wir haben Bock auf das Spiel.“

Nach der kleinen Pflichtspielpause sind die Rot-Weißen heiß darauf, wieder auf Punktejagd zu gehen. „Wenn man dann zwei Wochen nicht gespielt hat, ist man ein bisschen raus aus dem Rhythmus. so Gerstung. „Wir freuen uns daher umso mehr, dass es Sonntag hoffentlich wieder 90 Minuten rund geht.“ Personell sieht es bei Volkmarode fast durchweg gut aus. Nur Justin Hoya muss verletzt passen. „Sonst sind soweit alle am Start und wir freuen uns.“

Über den Gegner hat Gerstung nur gute Worte: „Bovenden wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Der Gegner ist vor drei Jahren in die Landesliga aufgestiegen und auf einem sehr guten Weg, sich kontinuierlich von Saison zu Saison zu verbessern." Im vergangenen Jahr wurde der BSV Fünfter und auch in der laufenden Saison gehört das Team von Trainer Yannick Broscheit zu den Top-Teams, auch wenn man in der Fremde bisher nur sieben Punkte sammelte.

Besonders beeindruckt zeigt sich der Coach von der mannschaftlichen Geschlossenheit der Gäste: „Ich glaube, es ist ein sehr gutes Team, bei dem das Zusammengehörigkeitsgefühl eine große Rolle spielt, die extrem gut verteidigen können und aus wenig viel machen.“

Trotzdem ist die Zielrichtung klar: „Wir wollen alles entgegensetzen und weiterhin Punkte sammeln. Gerade bei uns zu Hause wollen wir den Vorteil des Heimspiels nutzen und haben Bock, endlich wieder zu kicken.“ Bisher konnte Volkmarode elf der zwölf Saisonpunkte auf dem heimischen Rasen sammeln und daran will der Aufsteiger anknüpfen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr!