Volkhoven vor Titel – Entscheidungsspiel am 26. Spieltag Spitzenreiter kann Meisterschaft perfekt machen, Kellerduelle spitzen sich zu. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Während Volkhoven vor dem entscheidenden Schritt steht, kämpfen unten gleich mehrere Teams ums Überleben.

Volkhoven vor dem großen Wurf gegen Schlusslicht Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1./61 Punkte) empfängt Schlusslicht Bosna Köln (16./20) und kann mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen. Die Rollen sind klar verteilt, zumal Bosna die schwächste Defensive der Liga stellt. Trainer Sven Karis unterstreicht die historische Chance: „Wir haben am Sonntag die Chance, alles klar zu machen, die Meisterschaft zu holen und aufzusteigen. Darauf haben wir jetzt monatelang hingearbeitet. Ich glaube, mehr Motivation geht nicht – ganz Weiler fiebert diesem Moment entgegen.“ Zudem betont er: „Jetzt gilt es, nochmal alles rauszuhauen und diesen letzten Schritt gemeinsam zu gehen.“ Alles spricht für den Ligaprimus – doch der letzte Schritt ist oft der schwierigste.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven Bosna Köln Bosna 15:00 PUSH

Derby mit Brisanz zwischen Blau-Weiß und Südwest

DJK Südwest Köln II (3./47) gastiert bei Blau-Weiß Köln II (7./37) zum prestigeträchtigen Derby. Beide Teams gehören zu den formstarken Mannschaften der Rückrunde, Südwest kämpft um Rang zwei, Blau-Weiß um den Anschluss nach oben. Blau-Weiß-Trainer Daniel Hubert blickt mit besonderer Spannung auf die Partie: „Am Wochenende erwartet mich mein letztes Derby gegen Südwest II mit meiner Zweiten. Die beiden Derbys sind die Highlights der Saison. Für dieses Spiel braucht man als Coach nicht viel sagen, um höchstmotiviert in die Partie zu gehen.“ Zudem erwartet er „ein Spiel auf sehr gutem Niveau“ und ergänzt: „Jetzt gilt es, alles auf den Platz zu bringen und raus zu hauen. Wir haben noch etwas aus der Hinrunde gut zu machen.“ Die Voraussetzungen sprechen für ein intensives und emotionales Duell.

Casa unter Druck gegen kompakte Westler Der Ideal Club Casa de España (10./31) empfängt den SC West Köln (12./26). Beide Mannschaften stehen im unteren Mittelfeld und benötigen Punkte zur Absicherung. Trainer Manuel Sanchez warnt vor dem Gegner: „Gegen den SC West wird es ein völlig anderes Spiel werden. Die stehen hinten sehr kompakt und spielen gute Konter nach vorne.“ Zudem ergänzt er: „Wir werden versuchen, die wenigen Torchancen, die West zulässt, zu nutzen! Es steht viel auf dem Spiel.“ Casa dürfte mehr Ballbesitz haben, West setzt auf Umschaltmomente.