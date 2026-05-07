 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Volkhoven vor Titel – Entscheidungsspiel am 26. Spieltag

Spitzenreiter kann Meisterschaft perfekt machen, Kellerduelle spitzen sich zu.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schmidt

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Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Während Volkhoven vor dem entscheidenden Schritt steht, kämpfen unten gleich mehrere Teams ums Überleben.

Volkhoven vor dem großen Wurf gegen Schlusslicht

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1./61 Punkte) empfängt Schlusslicht Bosna Köln (16./20) und kann mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen. Die Rollen sind klar verteilt, zumal Bosna die schwächste Defensive der Liga stellt. Trainer Sven Karis unterstreicht die historische Chance: „Wir haben am Sonntag die Chance, alles klar zu machen, die Meisterschaft zu holen und aufzusteigen. Darauf haben wir jetzt monatelang hingearbeitet. Ich glaube, mehr Motivation geht nicht – ganz Weiler fiebert diesem Moment entgegen.“ Zudem betont er: „Jetzt gilt es, nochmal alles rauszuhauen und diesen letzten Schritt gemeinsam zu gehen.“ Alles spricht für den Ligaprimus – doch der letzte Schritt ist oft der schwierigste.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
15:00

Derby mit Brisanz zwischen Blau-Weiß und Südwest

DJK Südwest Köln II (3./47) gastiert bei Blau-Weiß Köln II (7./37) zum prestigeträchtigen Derby. Beide Teams gehören zu den formstarken Mannschaften der Rückrunde, Südwest kämpft um Rang zwei, Blau-Weiß um den Anschluss nach oben. Blau-Weiß-Trainer Daniel Hubert blickt mit besonderer Spannung auf die Partie: „Am Wochenende erwartet mich mein letztes Derby gegen Südwest II mit meiner Zweiten. Die beiden Derbys sind die Highlights der Saison. Für dieses Spiel braucht man als Coach nicht viel sagen, um höchstmotiviert in die Partie zu gehen.“ Zudem erwartet er „ein Spiel auf sehr gutem Niveau“ und ergänzt: „Jetzt gilt es, alles auf den Platz zu bringen und raus zu hauen. Wir haben noch etwas aus der Hinrunde gut zu machen.“ Die Voraussetzungen sprechen für ein intensives und emotionales Duell.

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
13:00

Casa unter Druck gegen kompakte Westler

Der Ideal Club Casa de España (10./31) empfängt den SC West Köln (12./26). Beide Mannschaften stehen im unteren Mittelfeld und benötigen Punkte zur Absicherung. Trainer Manuel Sanchez warnt vor dem Gegner: „Gegen den SC West wird es ein völlig anderes Spiel werden. Die stehen hinten sehr kompakt und spielen gute Konter nach vorne.“ Zudem ergänzt er: „Wir werden versuchen, die wenigen Torchancen, die West zulässt, zu nutzen! Es steht viel auf dem Spiel.“ Casa dürfte mehr Ballbesitz haben, West setzt auf Umschaltmomente.

So., 10.05.2026, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
13:15

Weitere Duelle am 26. Spieltag:

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
13:00

So., 10.05.2026, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
13:15live

So., 10.05.2026, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
14:45

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
15:00live

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
15:15