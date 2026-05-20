Volkhoven verpflichtet Mahir Özkara als neuen Sportlichen Leiter von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SC Weiler Volkhoven stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Mahir Özkara übernimmt ein erfahrener Fußballfachmann die Position des Sportlichen Leiters im Herrenbereich. Der B-Lizenz-Inhaber bringt Oberliga-Erfahrung sowie Expertise in der Spiel- und Videoanalyse mit und soll die sportliche Entwicklung des Vereins nachhaltig vorantreiben.

Der SC Weiler Volkhoven stellt die Weichen für die Zukunft und begrüßt Mahir Özkara als neuen Sportlichen Leiter im Herrenbereich. Der Inhaber der B-Lizenz bringt mehrere Jahre Erfahrung aus dem Oberliga-Fußball mit und war zuletzt als Co-Trainer bei Eintracht Hohkeppel tätig. Darüber hinaus absolviert Özkara aktuell eine Weiterbildung im Bereich Spiel- und Videoanalyse an der Sporthochschule Köln.

Mit seiner Erfahrung, seiner klaren Fußballidee und seiner Expertise im leistungsorientierten Herrenfußball soll er die sportliche Entwicklung des Vereins nachhaltig mitgestalten. „Wir freuen uns sehr, mit Mahir Özkara einen engagierten und fachlich starken Sportlichen Leiter für unseren Herrenbereich gewonnen zu haben“, erklärt der Verein.