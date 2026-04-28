Volkhoven mit Punktverlust bei Südwest

Der 24. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt Bewegung im Aufstiegsrennen und klare Signale im Tabellenkeller.

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (58 Punkte) kam gegen den Vierten DJK Südwest Köln II (44 Punkte) nicht über ein 1:1 hinaus. Die Gastgeber gingen spät in Führung, verpassten jedoch die Entscheidung. Südwest bewies Moral und glich in der Nachspielzeit aus. Damit bleibt Volkhoven vorne, büßt aber an Vorsprung ein. Südwest festigt seine Position in der Spitzengruppe.

Der Dritte SC Borussia Köln-Kalk 05 (46 Punkte) setzte sich beim Achten ESV Olympia Köln (33 Punkte) mit 4:2 durch. Kalk dominierte die erste Halbzeit klar und führte früh deutlich. Olympia kam nach der Pause besser ins Spiel, konnte aber nicht mehr aufholen. Ein Platzverweis schwächte die Gastgeber zusätzlich. Kalk bleibt damit erster Verfolger der Spitze.

ESV Olympia Köln – SC Borussia Köln-Kalk 05 2:4

ESV Olympia Köln: Elias Brandt, Laurin Mebus, Ben Heimann (60. Erik Hujer), Anton Willem Laing, Justus Wolfgarten, Kilian De Lange, Efe Karatas (63. Henning Hoffmann), Lennard Jarvis (63. Nima Heinemann), Gianluca Raguse, Menyien Kwennah, Tobias Huber

SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah (90. Mouhaymen Rachdi), Denke Benjamin, Burak Akduman, Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone, Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (83. Laurens Prasch), Mohamed Mastur, Abdelaziz Mastur, Messie Kiwala (89. Carl Rümmele)

Tore: 0:1 Abdelaziz Mastur (8.), 0:2 Kilian De Lange (17. Eigentor), 0:3 Mohamed Mastur (41.), 1:3 Gianluca Raguse (47.), 1:4 Michael-Mensah Oteng-Appiah (57.), 2:4 Menyien Kwennah (67. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Kilian De Lange (57./ESV Olympia Köln/)

Poll mit klarer Reaktion

Der Fünfte VfL Rheingold Köln-Poll (40 Punkte) besiegte den Vierzehnten TuS Roland Bürrig (22 Punkte) deutlich mit 4:1. Poll dominierte die Partie früh und stellte die Weichen bereits vor der Pause. Bürrig blieb über weite Strecken unterlegen. Der Sieg festigt Polls Position im oberen Tabellenmittelfeld. Bürrig steckt weiter im Abstiegskampf fest.