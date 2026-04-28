Volkhoven mit Punktverlust bei Südwest

Der 24. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt Bewegung im Aufstiegsrennen und klare Signale im Tabellenkeller.
Später Ausgleich bremst Volkhoven
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (58 Punkte) kam gegen den Vierten DJK Südwest Köln II (44 Punkte) nicht über ein 1:1 hinaus. Die Gastgeber gingen spät in Führung, verpassten jedoch die Entscheidung. Südwest bewies Moral und glich in der Nachspielzeit aus. Damit bleibt Volkhoven vorne, büßt aber an Vorsprung ein. Südwest festigt seine Position in der Spitzengruppe.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – DJK Südwest Köln II 1:1
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Raphael Thoma, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou (67. Fatih Akpinar), Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Joey Söntgen (46. Patrick Ince), Dominik Knauer (83. Josch Schuck), Kristoph Smolarek (46. Abdelmounim Baddi), Niko Kuhn, Simon Von der Linden, Sinan Musliov
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig (85. Christos Tsentekidis), Benedikt Walgenbach, Benjamin Magoley, Mika Berger (75. Marvin Lebendig), Severin Meyer, Andreas Bartosinski, Henri Erlen (80. Vito Minasso), Peter Ciuraj (88. Felix Tolksdorf), Max Jakob Berghaus (69. Frederik Michalski), David Leon Müller
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Sinan Musliov (80.), 1:1 Christos Tsentekidis (90.+4)
Kalk nutzt Olympia-Fehler konsequent
Der Dritte SC Borussia Köln-Kalk 05 (46 Punkte) setzte sich beim Achten ESV Olympia Köln (33 Punkte) mit 4:2 durch. Kalk dominierte die erste Halbzeit klar und führte früh deutlich. Olympia kam nach der Pause besser ins Spiel, konnte aber nicht mehr aufholen. Ein Platzverweis schwächte die Gastgeber zusätzlich. Kalk bleibt damit erster Verfolger der Spitze.
ESV Olympia Köln – SC Borussia Köln-Kalk 05 2:4
ESV Olympia Köln: Elias Brandt, Laurin Mebus, Ben Heimann (60. Erik Hujer), Anton Willem Laing, Justus Wolfgarten, Kilian De Lange, Efe Karatas (63. Henning Hoffmann), Lennard Jarvis (63. Nima Heinemann), Gianluca Raguse, Menyien Kwennah, Tobias Huber
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah (90. Mouhaymen Rachdi), Denke Benjamin, Burak Akduman, Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone, Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (83. Laurens Prasch), Mohamed Mastur, Abdelaziz Mastur, Messie Kiwala (89. Carl Rümmele)
Tore: 0:1 Abdelaziz Mastur (8.), 0:2 Kilian De Lange (17. Eigentor), 0:3 Mohamed Mastur (41.), 1:3 Gianluca Raguse (47.), 1:4 Michael-Mensah Oteng-Appiah (57.), 2:4 Menyien Kwennah (67. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Kilian De Lange (57./ESV Olympia Köln/)
Poll mit klarer Reaktion
Der Fünfte VfL Rheingold Köln-Poll (40 Punkte) besiegte den Vierzehnten TuS Roland Bürrig (22 Punkte) deutlich mit 4:1. Poll dominierte die Partie früh und stellte die Weichen bereits vor der Pause. Bürrig blieb über weite Strecken unterlegen. Der Sieg festigt Polls Position im oberen Tabellenmittelfeld. Bürrig steckt weiter im Abstiegskampf fest.
VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – TuS 1887 Roland Bürrig 4:1
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali (80. Niklas Robien), Emil Höhmann, Simon Schmischke, Tim Weinrich, Oliver Awale, Marco Selbach, Julien Gromann, Karol Dziadek (88. Harry Amichia Hanson), Bleron Syla (73. Alexander Buchmüller), Magnus Kleß (90. Andre Okoko)
TuS 1887 Roland Bürrig: Fabian Trömel, Daniele Piras, Henrik Weiss, Yehor Ishchuk, Sven Zivoder, Noah Ilias Vujicic (46. Tim Holtorff), Constantin Kenzo Nakanishi, Marc Brünker (46. Rzgin Issa), Tom Louis Stier (61. Jan-Niklas Bartels), Muhammed Saidy Khan (72. Mario Schwarz), Moses Zumbel (72. Alexander Fedorov)
Tore: 1:0 Karol Dziadek (15.), 2:0 Julien Gromann (20.), 3:0 Julien Gromann (35.), 4:1 Julien Gromann (80.)
Weitere Ergebnisse am 24. Spieltag: