Volketswil zum Zweiten

Die ach so bittere Niederlage im Achtelfinale des Zürcher Regionalcups gegen den FC Volketswil steckte den Mannen des FC Neumünster nach aufopferungsvoller Leistung noch tief in den Knochen. Für Mittelfeldmotor Huacan so tief, dass er sich im Anschluss an die Partie zu einer chirurgischen Kniescheiben-Sanierung gezwungen sah. Auch sonst sah sich das Trainergespann um Westerberg und Reiff zu einigen personellen Rochaden verpflichtet, hatte der Pokal-Rüttler doch seine personellen Opfer gefordert. Dennoch schickten die beiden Coaches eine schlagkräftige Truppe auf das Spielfeld, die gewillt war, einen oder gar drei Zähler in den Kreis 7 zu entführen.

Nach gut zehn gespielten Minuten sahen sich die Gäste aus der Stadt Zürich jedoch bereits im Rückstand, nachdem ein flach getretener Freistoß aus gut 18 Metern den Weg ins eigene Tor fand. In der folgenden Viertelstunde war man stets bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und einen gepflegten Spielaufbau zu betreiben, ehe ein Missverständnis zwischen Goalie Struchen und Verteidiger Egli zu einem mehr als unglücklichen Eigentor führte. Gegentreffer drei und vier folgten nur kurze Zeit später, ehe Larcheveque kurz vor der Pause nach einem abgewehrten Freistoß aus gut 20 Metern den Anschlusstreffer für die Kleeblätter erzielte. Eine Halbzeit zum Vergessen. Auch die folgenden 45 Minuten waren gelinde gesagt nicht mit veritablen Highlights gesegnet. Einzig und allein Hazewinkel sorgte mit seinem Gelb-Doppelschlag binnen zwei Minuten dafür, dass er im kommenden Heimspiel mit Mannschaftskapitän Huber und Abwehrroutinier Straumann die Plätze auf dem „Strafbänkli“ tauschen durfte.