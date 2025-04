Volketswil mit 2:2 gegen Seefeld II

Mit einem ärgerlichen 2:2 (1:1) auswärts gegen Seefeld 2 verpasste Volketswil den Sprung an die Tabellenspitze, deshalb weil 1. der bisherige Tabellenführer Witikon mit 1:2 gegen Rümlang strauchelte und 2. weil Volketswil wieder einmal gegen Ende des Spiels nach einer 2:1-Führung in der 71.Minute wegen einer ungeordneten Abwehr den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen musste.

So., 27.04.2025, 14:00 Uhr

Im Grunde wiederholte sich das Szenario der letzten Jahre einmal mehr, dass Volketswil in Seefeld ausschliesslich Unentschieden oder Niederlagen hinnehmen musste.

Volketswil besitzt 7 Runden vor Meisterschaftsende Heimrecht mit den Spielen gegen Schwamendingen, Unterstrass 2, ZH Affoltern sowie Fällanden und hat noch 3 Auswärtsspiele gegen Küsnacht, Witikon und Srbija zu bestreiten. Volketswil hat es in der eigenen Hand, einen krönenden Abschluss der Spielsaison 2024/25 seinen Anhängern zu bescheren.

Volketswil startete konzentriert und spielbestimmend und bereits nach 7 Minuten gelang Angliker mit einem Freistoss aus 20 Metern in das rechte Kreuzeck des Seefelder Tores die Führung zum 1:0. Im weiteren Verlauf bis zu einer Fehlentscheidung in der 31.Minute hatte Volketswil den Gegner jederzeit im Griff, Seefeld war klar unterlegen und konnte in der Offensive keinerlei Akzente setzen.

Ein verhängter Penalty nach 31 Minuten, mit einem Abseits im Vorfeld des danach angeblichen Torhüterfouls von Sakipi, verursachte auch wegen anderer kleinlicher Unterbrechungen gegen Volketswil den bis dahin kontrollierten Spielfluss dermassen, dass man aus dem Nichts in der 38.Minute den Ausgleich durch einen Kopfball hinnehmen musste und man nicht einmal von einer glasklaren Chance der Seefelder sprechen konnte.

Die Hälfte 2 sah teilweise ein zerfahrenes Spiel, zahlreiche Zweikämpfe wurden mehrmals als Regelverstösse gewertet und so kam zeitweise kein geregelter Spielfluss zustande.

Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld durch Captain L. Pergolis zeigte der eingewechselte Schuler seine Goalgetter Qualitäten und traf im Strafraum mit einer perfekten Ballannahme zur vorzeitigen 2:1-Führung. Volketswil hatte ein Chancenplus, und war bei zwei Aluminiumtreffer durch Mantel sowie Tschopp nicht gerade vom Glück begünstigt.

Der Ausgleich in der 87. Minute entstand durch eine Ungeordnetheit in der Abwehr und nach einer Flanke vom linken Flügel konnte der im Strafraum ungedeckte Ankoma per Kopf den Ausgleich zum 2:2 erzielen.

