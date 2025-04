Volkan Zer und Ümit Balikci machen bei Biebrichs U23 weiter

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels genießt die Arbeit des Trainerteams Volkan Zer und Ümit Balikci im Verein eine hohe Wertschätzung. Nun melden die 02er, dass sie die Zusammenarbeit mit dem Duo auch für die kommende Saison ausgedehnt hat - trotz mehrerer Anfragen anderer Vereine. "Der Verein ist mit der Arbeit des Trainerteams sehr zufrieden. Es gab noch nie einen Trainer bei Biebrich 02, der es geschafft hat, so viele Jugendspieler in die Kreisoberliga-Mannschaft einzubauen. Ziel ist es Talente aus der A Jugend über die Kol Mannschaft für die Verbandsliga auszubilden. Hier ist die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft und den A-Jugend-Trainern Salih Dik-Fesci und Tolga Sahin sensationell. Alle ziehen an einem Strang", wird Klaus Tobies, der sportliche Leiter der Biebricher U23 in einer Mitteilung des Vereins zitiert.