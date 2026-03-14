Volkan Zer und Ümit Balikci bleiben bei Biebrichs U23

Ümit Balikci (vorne) und Volkan Zer coachen auch in der kommenden Saison den Unterbau des FV Biebrich. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden . Volkan Zer hat den Fußball vom großen Talent hin zum Torjäger bei verschiedenen Vereinen wirklich in allen Facetten kennengelernt. Dazu zählt auch die Zeit im damaligen Oberliga-Unterbau von Eintracht Frankfurt. Seit 2022 gibt er nun beim FV Biebrich 02 als Coach der Zweiten seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz an junge, ambitionierte Spieler weiter. Das ist im Duett mit Ümit Balikci so gut gelungen, dass der als „U23“ ausgewiesene Unterbau des Verbandsligisten 2025 sogar in die Gruppenliga eingezogen ist - mehr Anbindung an die Verbandsliga-Erste unter Trainer Nazir Saridogan (hat für 2026/27 verlängert) geht nicht. Einhergehend ist die Verzahnung mit der von Salih Dik-Fesci trainierten U19 der 02er in der Zeit unter Zer und Balikci optimiert worden.

Für Volkan Zer alles gute Gründe, trotz der nach eigenem Bekunden vorhandenen Angebote für eine weitere Spielzeit bei der 02-Zweiten zuzusagen. Gleiches gilt für seinen Partner Ümit Balikci. „Ich sehe die Entwicklung noch nicht am Ende“, sagt Volkan Zer. Priorität hat für ihn zunächst der Verbleib in der Gruppenliga. Mit 24 Zählern rangiert das Team vor dem Spiel beim punktgleichen TSV Bleidenstadt (So., 15 Uhr) direkt vor den fünf Abstiegsrängen. Zer und Balikci werden nun in puncto Engagement weiter alle Register ziehen, um einen sofortigen Abstieg zu verhindern. Um dann den Kurs mit „noch mehr A-Jugendlichen“ der eigenen Schmiede, aber auch Talenten aus dem Umkreis, für die Biebrichs Zweite in Sprungbrett zum Verbandsliga-Team werden könnte, 2026/27 nahtlos fortzusetzen. Die Zusage gelte „ligaunabhängig“, bestätigt Zer.

In der Zusammenarbeit mit Balikci ist es für ihn zur Passion geworden, talentierte Youngster fußballerisch, aber auch auf menschlicher Ebene weiterzuentwickeln und auch für Belange außerhalb des Fußballs stets ein offenes Ohr zu haben, wie Klaus Tobies, Sportlicher Leiter des Gruppenliga-Teams, bestätigt: „Er spricht die Sprache der jungen Leute und kann ihnen sagen, wie das Fußballgeschäft so läuft. Das kommt bei den Jungs gut an.“

Weiter spielen: Türk Kelsterbach - SV Erbenheim (Fr., 20), Niederhöchstadt - FC Bierstadt (So., 15), Dorndorf - SV Wallrabenstein (So., 15.15), SGN Diedenbergen - Unterliederbach, SKG 23 Wiesbaden - SV Niedernhausen, SC Offheim- Spvgg. Eltville, A. Nied - SG Ra/Ma (alle So., 15.30).





