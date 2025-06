Volkan Güney verlässt Brandenburg 03 - Biesdorf II holt neuen Trainer

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

Trainer Volkan Güney wird Bezirksligist Brandenburg 03 nach der Saison verlassen. Dem 40-Jährigen liegen mehrere Angebote für die kommende Saison vor. Vollzug soll in den nächsten Tagen gemeldet werden.

Die zweite Mannschaft von Fortuna Biesdorf hat einen neuen Trainer gefunden. Roy Laumer kommt vom SV Empor II zurück an den Grabensprung und soll das Team in die erste Landesliga-Saison führen. Unterstützt wird Laumer von Aleksandar Vuckovic und Ahmed Benali .

03.06. +++ Füchse treffen Trainerentscheidung

Sanel Begzadic und Moris Fikic übernahmen Anfang April auf der Trainerbank der Füchse. Nach zwei Niederlagen zu Beginn schafften beide mit dem Berlin-Ligisten den Turnaround, sind mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen und werden auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Das gaben die Reinickendorfer am Dienstag bekannt.

03.06. +++ Zwei Neue für BW Spandau

BW Spandau hat weitere Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Lenny Jasiak und Kevin Lach kommen gemeinsam von der zweiten Mannschaft der Spandauer Kickers und sollen den Bezirksligisten verstärken.