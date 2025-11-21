Volkan Güney sorgt für spannendes Spiel an der Brahe

Erst der 11. Spieltag in der Bezirksliga-Staffel 3 – aber die Liga brennt schon jetzt. Spitzenreiter SV Adler verteidigt Platz eins, Aufsteiger Dersim II und Absteiger Concordia Britz jagen, SW Spandau und Teutonia II mischen munter mit. Unten ringt Brandenburg 03 um Anschluss – und trifft ausgerechnet auf den neuen Klub des Ex-Trainers. Emotionen, Brisanz und reichlich Torgefahr sind garantiert

Der Friedrichshagener SV 1912 bestätigt sich als leiser Geheimfavorit und geht als Tabellensechster mit 19 Punkten in das Heimspiel gegen TuS Makkabi Berlin II. Trainer Michael Richter nimmt aus dem 2:1 gegen Aufsteiger Victoria Friedrichshain viel Selbstvertrauen mit, seine Mannschaft steht defensiv stabil und kommt offensiv immer wieder über Torjäger Hujer, der bereits fünf Treffer erzielt. Makkabi II steckt als Tabellenzwölfter mit 12 Punkten mitten im dichten Mittelfeld, zeigt aber enorme Qualität in der Spitze: Serpin hat bei nur zwei Einsätzen schon sechs Tore auf dem Konto und ist einer der gefährlichsten Stürmer der Liga. Trainer Stefan Fludra reist dennoch mit gemischten Gefühlen an, denn seine Mannschaft kommt gerade von einer 0:2-Niederlage bei Concordia Britz und muss zeigen, dass sie sich auswärts nicht wieder so passiv präsentiert. Friedrichshagen will oben dranbleiben, Makkabi den Anschluss nach unten verhindern – und das Duell zwischen Hujer und Serpin verspricht Tore.

Beim Tabellenletzten FC Brandenburg 03 ist vor dem Duell mit dem 1. FC Novi Pazar 1895 alles aufgeladen: Die Mannschaft von Trainer Sascha Wernitz steht mit nur einem Remis, neun Niederlagen und wegen des Punktabzugs bei –2 Zählern am Tabellenende und kommt mit dem 0:4 gegen Schwarz-Weiss Spandau im Rücken in diese Partie. Defensiv kassiert Brandenburg 03 bereits 47 Gegentore und ist damit die Schießbude der Liga. Nun reist Novi Pazar als aktueller Tabellenneunter mit 15 Punkten an – und mit einer besonderen Geschichte: Trainer Volkan Güney kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er in der vergangenen Saison fast den Aufstieg schafft. Seine neue Mannschaft präsentiert sich bislang launisch, verliert am letzten Spieltag 1:2 bei Einheit Pankow, bleibt aber dank starker Offensive jederzeit gefährlich. Brandenburg 03 steht gewaltig unter Druck und braucht dringend ein Signal im Abstiegskampf, während Novi Pazar die Chance nutzt, nach oben Anschluss zu halten – zusätzlich angeheizt vom emotionalen Wiedersehen an der Seitenlinie.

Beim Aufsteiger BSV Dersim 1993 II ist Spektakel fast garantiert: Die Mannschaft von Trainer Güven Akpolat steht als Tabellenzweiter mit 22 Punkten glänzend da, stellt mit 35 Treffern den besten Angriff der Liga und kommt trotz der 2:3-Heimniederlage gegen Köpenicker FC II am letzten Spieltag mit breiter Brust. Unter der Woche liefert Dersim II beim 5:4-Spektakel bei Schwarz-Weiss Spandau ein weiteres Offensivfeuerwerk ab und zeigt einmal mehr, was mit Ex-Bundesliga-Profi Kruse und den brandgefährlichen Stürmern Akis und Günaydin möglich ist. Akis führt mit elf Treffern die Torschützenliste an, auch El-Noumeiri und Kruse selbst tragen konstant zum Offensivdruck bei. Gegner BFC Meteor 06 II, aktuell Tabellenzehnter mit 14 Punkten, reist nach der knappen 1:2-Niederlage bei Teutonia II an und weiß, dass Trainer Mohamed Ali sich vor allem auf seine Angreifer Atabas und Herdem verlassen muss, die zusammen bereits 14 Tore erzielen. Meteor II verfügt ebenfalls über viel Offensivpower, defensiv wird es aber gegen die Angriffsmaschine von Dersim II eine enorme Herausforderung. Für Dersim geht es darum, Tabellenführer Adler weiter zu jagen, für Meteor um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte – mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder mit vielen Toren.

Im Wedding steht ein frühes Kellerduell an: Der BSC Rehberge 1945 liegt mit sechs Punkten auf Platz 15 und kommt mit einem deutlichen 0:4 gegen den Weißenseer FC in diesen Spieltag. Trainer Maurice Kliemannel weiß, dass seine Mannschaft vor allem offensiv zu harmlos ist, nur elf erzielte Tore sprechen eine klare Sprache. Gegner SC Staaken II steht mit neun Punkten als Tabellendreizehnter nur einen Rang davor und hat am letzten Spieltag beim 2:3 bei Spitzenreiter Adler gezeigt, dass er mit den Großen mithalten kann. Trainer Sven Harry Haase baut besonders auf Angreifer Kobus, der bereits sechsmal trifft und die Offensive der Spandauer trägt. Rehberge braucht zuhause eine Reaktion, um nicht früh den Anschluss im Abstiegskampf zu verlieren, während Staaken II die Chance hat, sich mit einem Auswärtssieg ein kleines Polster nach unten zu verschaffen – die Vorzeichen sprechen für ein intensives, körperbetontes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden.

Der VfB Einheit zu Pankow 1893 geht als Tabellenelfter mit 13 Punkten in das Heimspiel, aber mit frischem Rückenwind: Das Team von Trainer Jan Dober gewinnt am letzten Spieltag 2:1 gegen den Absteiger Novi Pazar und zeigt, dass es in der Liga mit jedem Gegner mithalten kann. Vor allem Offensivmann Hammond ist mit bisher fünf Treffern eine verlässliche Waffe. Nun kommt mit dem SSC Teutonia II eines der formstärksten Teams der Liga: Die Mannschaft von Trainer Joshua Menzel steht mit 22 Punkten auf Rang drei, schließt damit punktgleich mit Dersim II zur Spitzengruppe auf und siegt zuletzt 2:1 gegen Meteor 06 II. Teutonia II überzeugt durch eine stabile Balance und zwei starke Angreifer: Thönnes und Kundmüller stehen schon bei jeweils sechs bis acht Toren und prägen das Offensivspiel entscheidend. Pankow will den eigenen Aufwärtstrend bestätigen und sich weiter von der gefährlichen Zone lösen, während Teutonia II die Chance nutzt, den Druck auf Adler und Dersim II im Aufstiegsrennen hochzuhalten. Das Duell verspricht ein intensives Spiel mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten.

So., 23.11.2025, 13:30 Uhr SV Adler Berlin 1950 SV Adler Köpenicker FC KöpenickerFC II

Spitzenspiel-Atmosphäre in Britz: Tabellenführer SV Adler Berlin 1950 geht als Primus mit 23 Punkten in den 11. Spieltag und verteidigt die Spitze nach einem 3:2-Heimsieg gegen SC Staaken II. Trainer Dennis Keller setzt auf eine der variabelsten Offensivreihen der Liga, angeführt von Torjäger Parlak, der mit acht Treffern und neun Assists überragt und sich mit Offensivpartner Abdallah (sieben Tore) sowie Kluth (fünf Treffer) immer wieder in Szene setzt. Doch mit Köpenicker FC II kommt ein Gegner, der als Tabellensiebter mit 17 Punkten gerade erst eindrucksvoll 3:2 bei Dersim II gewinnt und damit ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzt. Trainer Niklas Wustrau stützt sich vor allem auf seine treffsicheren Angreifer Haupt und Kameric, die bereits zusammen 15 Tore erzielen und zu den gefährlichsten Duos der Liga gehören. Adler will seine Tabellenführung festigen und den Verfolgern das Leben schwer machen, während Köpenick II mit einem weiteren Coup auswärts endgültig zum ernsthaften Anwärter auf die Topplätze werden kann – es deutet sich ein Duell auf Augenhöhe mit hoher Intensität und vielen Offensivaktionen an.

Beim Weißenseer FC herrscht vor dem 11. Spieltag eine merkwürdige Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung: Der vermeintliche Aufstiegskandidat steht nur auf Platz acht mit 15 Punkten, schickt aber am letzten Spieltag mit einem klaren 4:0 bei Rehberge ein kräftiges Lebenszeichen. Trainer Simon Schatta weiß, dass sein Team viel mehr Potenzial hat, als die Tabelle zeigt – und die Offensive kann sich sehen lassen: Hofmann, Gaertner und Meira Machado stehen zusammen bereits bei 15 Toren und gehören zu den stärksten Offensivreihen der Liga. Gegner BSV Victoria 90 Friedrichshain steckt als Aufsteiger mit sieben Punkten auf Rang 14 im Tabellenkeller und reist nach einem knappen 1:2 bei Friedrichshagen an. Trainer Sergii Martynovskyi versucht, seine Mannschaft defensiv zu stabilisieren, denn 28 Gegentore sind ein klares Warnsignal. Weißensee will dieses Heimspiel nutzen, um endlich eine Serie zu starten und zur Spitzengruppe aufzuschließen, während Victoria jeden Zähler braucht, um nicht früh im Abstiegskampf zu versinken. Die offensiven Qualitäten der Gastgeber lassen ein Spiel mit deutlichem Chancenplus für Weißensee erwarten – dennoch bleibt offen, ob der Favorit seine neue Effizienz bestätigen kann.