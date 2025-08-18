Voketswil mit kurzem Gastspiel Schweizer Cup, 1. Hauptrunde: Volketswil - Rapperswil-Jona Verlinkte Inhalte Cup Swiss Rapperswil Volketswil

Wie nicht anders zu erwarten war, musste sich der FCV 1 in der 1. Runde des nationalen Schweizer Cups dem Challenge League Team des FC Rapperswil-Jona klar mit 0:8 (0:5) geschlagen geben.

Vor mehr als 1500 Besuchern, wieder mit einem sensationellen Volketswiler Fanclub, der während der gesamten Spielzeit lautstark mit Trommeln, Sprechchören sowie Fangesängen seinen Verein unterstützte, war Volketswil als Amateurclub aus der 3. Liga gegen ein Profiteam der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz chancenlos, dennoch versuchte Volketswil so gut wie möglich die Niederlage im erträglichen Masse zu halten.

Diese Niederlage ist kein Beinbruch für die kommenden Pflichtspiele, im Gegensatz zu Rapperswil, die seit Wochen wieder im Trainingsbetrieb stehen und bereits 3 Meisterschaftsspiele absolviert haben, fehlen Volketswil noch 2-3 Wochen, um seine wahre Leistungsstärke abrufen zu können, nachdem der derzeitige Kader in den letzten 4 Wochen auf Grund der Sommerferien nie vollzählig am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte. Volketswil hat es nach einer langen Durststrecke wieder geschafft, für positive Schlagzeilen zu sorgen, die Spiele gegen Seuzach, Unterstrass sowie jetzt Rapperswil verfolgten mehr als 4000 Zuschauer, eine Zahl, von der man lange geträumt hatte.