Voketswil mit kurzem Gastspiel

Wie nicht anders zu erwarten war, musste sich der FCV 1 in der 1. Runde des nationalen Schweizer Cups dem Challenge League Team des FC Rapperswil-Jona klar mit 0:8 (0:5) geschlagen geben.
Vor mehr als 1500 Besuchern, wieder mit einem sensationellen Volketswiler Fanclub, der während der gesamten Spielzeit lautstark mit Trommeln, Sprechchören sowie Fangesängen seinen Verein unterstützte, war Volketswil als Amateurclub aus der 3. Liga gegen ein Profiteam der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz chancenlos, dennoch versuchte Volketswil so gut wie möglich die Niederlage im erträglichen Masse zu halten.
Diese Niederlage ist kein Beinbruch für die kommenden Pflichtspiele, im Gegensatz zu Rapperswil, die seit Wochen wieder im Trainingsbetrieb stehen und bereits 3 Meisterschaftsspiele absolviert haben, fehlen Volketswil noch 2-3 Wochen, um seine wahre Leistungsstärke abrufen zu können, nachdem der derzeitige Kader in den letzten 4 Wochen auf Grund der Sommerferien nie vollzählig am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte.
Volketswil hat es nach einer langen Durststrecke wieder geschafft, für positive Schlagzeilen zu sorgen, die Spiele gegen Seuzach, Unterstrass sowie jetzt Rapperswil verfolgten mehr als 4000 Zuschauer, eine Zahl, von der man lange geträumt hatte.
Die ehrliche, intensive und professionelle Arbeit der letzten 2 Jahre unter Cheftrainer Antonio Limata, Co-Trainer Kevin Hediger sowie TWT Heinz Büchi zeigt Schritt für Schritt nach oben, es gilt, diesen eingeschlagenen Weg seriös weiterzuführen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich
Spielverlauf
Volketswil versuchte so weit wie möglich dem Gegner Paroli zu bieten, einige Phasen im Spiel gelang dies auch, dennoch war man gegen die erhaltenen Treffer chancenlos. Rapperswil war seinem Gegner in Bezug auf Zweikampfstärke, Schnelligkeit und Laufintensität klar überlegen und zeigte auch, im Gegensatz zu ihren bisherigen Meisterschaftsspielen, Effizienz bei den erzielten Toren.
Volketswils grösste Chance auf den Ehrentreffer verhinderte das Lattenkreuz des Rapperswiler Tores nach einem sensationellen Schuss aus 20 Meter von Florin Perez in der 49.Minute. Volketswils Torhüter Kelly Jäggli verhinderte mit einigen spektakulären Paraden zusätzliche Gegentreffer und rechtfertigte somit seine Startaufstellung.
Trotz der Niederlage wünscht man sich für die Zukunft weitere magische Fussballabende, die Zuschauerzahlen beweisen, dass bei entsprechenden Erfolgen ausreichend Faninteresse vorhanden ist.