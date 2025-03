Voigt vorm Top-Spiel: „Wehren uns mit Händen und Füßen!“

Sein Erfolgsrezept: „Wir müssen die richtige Intensität, Struktur und Geduld mit auf den Platz bringen. Und dann können wir auch in Pulheim was mitnehmen. Wenn wir das nicht tun, dann stehen wir am Ende mit leeren Händen da.“

„Bergfried ist ein Gegner, der als Aufsteiger einen guten Lauf hat und das sehr gut macht. Konstant punktet, immer wieder Woche für Woche“, lobt Pulheims Trainer Cünyet Karaca den Gegner, der aktuell 29 Punkte auf dem Konto hat. Doch trotz der klaren Rollenverteilung gibt sich Karaca kämpferisch: „Es ist keine Hinrunde mehr, es ist ein Rückspiel. Wir kennen Leverkusen jetzt. Wir wissen, was uns erwartet, was für Stärken sie haben. Aber wir brauchen Punkte. Jedes Spiel ist für uns wie ein Endspiel.“

Am Sonntag erwartet der Pulheimer SC den Tabellen-Sechsten SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel – für beide Teams ein wegweisendes Spiel in der Bezirksliga 1. Die Ausgangslage vor der Partie könnte unterschiedlicher kaum sein.

Während Zündorf nach dem Höhenflug gegen Hohkeppel zuletzt gegen Rheindörfer patzte, will Weiden nach dem enttäuschenden Heimauftritt gegen Pulheim dringend wieder punkten.

Weidens Trainer Adrian Student fand nach dem Remis gegen Pulheim klare Worte: „Nach dem Auftritt am Sonntag hat das Team einiges gutzumachen. Bei uns sind es die Basics, die funktionieren müssen, damit wir ein gutes Spiel hinlegen. Da sind wir zu unkonstant, wir spielen mal gut, mal schlecht – das funktioniert auf Dauer nicht und so wird es dann auch nichts mit dem Klassenerhalt.“ Die Marschroute ist daher deutlich: "Wir müssen in Zündorf punkten – um jeden Preis! Das wissen die Spieler. Ich habe da auch vollstes Vertrauen in die Jungs, dass die da ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Auf der anderen Seite warnt Zündorfs Co-Trainer Yanik Gilles davor, das Hinspiel (8:4 für Zündorf) als Maßstab zu nehmen: "Die Karten werden neu gemischt in der Rückrunde. Wenn man sich die letzten Ergebnisse von Weiden ansieht, die waren schon ordentlich – gegen Hürth und Pulheim jeweils unentschieden gespielt und auch schon zum Ende der Hinrunde gute Ergebnisse eingefahren. Ich glaube, dass das Spiel deutlich anspruchsvoller wird als noch in der Hinrunde.“

Gilles mahnt zur vollen Konzentration: „Am Ende ist es bei uns in der Liga jedes Wochenende fast dasselbe. Du musst 100 Prozent konzentriert sein, du musst an deine Grenzen gehen oder über deine Grenzen gehen, sonst wird es schwer zu gewinnen – egal, gegen wen man spielt.“ Insbesondere nach der Niederlage gegen Rheindörfer ist Wachsamkeit gefordert: „Man hat letzte Woche gesehen, in welche Richtung das auch gehen kann, wenn man ein paar Prozent weniger auf den Platz bringt oder seine Chancen nicht nutzt.“