Voigt unzufrieden: "Das war zu wenig" – Remis im Top-Spiel

Das Gipfeltreffen der Bezirksliga Staffel 1 hielt, was es versprach: Rheindörfer und Deutz 05 lieferten sich ein intensives Duell mit hohem Tempo, starken Zweikämpfen und zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Die Gäste aus Deutz schienen nach der Führung von Zemir Mumbasic schon auf der Siegerstraße, ehe David Meyes in der 94. Minute den späten Ausgleich erzielte. Damit bleibt Rheindörfer auch im zehnten Spiel ungeschlagen und verteidigt Platz zwei, während Deutz weiter in Schlagdistanz bleibt. Ein Topspiel, das in puncto Spannung und Qualität die hohen Erwartungen voll erfüllte.

Sein Team müsse jedoch „cleverer werden und in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren“. Trotz kleinerer Mängel sei er mit der Entwicklung hochzufrieden: „Wir sind zufrieden, dass wir weiter ungeschlagen sind. Woche für Woche steigern wir uns – und genau das ist unser Weg.“

Auch Niehls Trainer Dogan Oymak sprach von einem „intensiven und hochklassigen Spiel“: „90 Minuten lang ging es hin und her – beide Teams haben alles reingeworfen und am Ende stand ein gerechtes 3:3. Es hätte in beide Richtungen kippen können, keiner hätte eine Niederlage akzeptiert.“

Besonders die Effizienz der Gäste beeindruckte den Coach: „Niehl hat uns einfach eiskalt bestraft. Insgesamt hatten wir mehr vom Spiel, aber wir waren bei den Gegentoren nicht auf der höhe und ungestüm. So reicht es dann am Ende eben nur für einen Punkt.“

Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer sah eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, die jedoch zu häufig in Rückstand geriet: „Es war ein bisschen die Geschichte des Spiels, dass wir immer wieder zurückkommen mussten. Wir haben sehr viel investiert und mit Ball viele gute Aktionen gehabt. Am Ende des Tages mussten wir uns halt vorwerfen, dass wir drei Gegentore kassieren.“

Nach der Pause glich Balde mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 aus (47.), doch wieder war es Bilgü, der eiskalt zuschlug und Niehl mit 3:2 in Front brachte (57.). Rheinsüd drängte weiter und belohnte sich schließlich mit dem 3:3 durch Jannik Eßer (72.).

Die Gäste aus Niehl erwischten den besseren Start: Akin Bilgü brachte seine Mannschaft früh in Führung (11.), ehe Abdoul Balde nur zehn Minuten später ausglich (21.). Doch Niehl schlug zurück – Lennart Friederichs sorgte nach einer halben Stunde erneut für die Führung (30.).

Nach dem emotionalen Auswärtssieg richtet sich der Blick bereits auf das nächste Spiel: „Heute Abend dürfen wir uns kurz freuen, aber ab Dienstag liegt der Fokus wieder voll auf dem Derby. Da erwartet uns ein hartes Stück Arbeit“, so Gawlik.

Gawlik lobte die Einstellung der Mannschaft ausdrücklich: „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Auch wenn es fußballerisch nicht lief, hat man zu keinem Zeitpunkt gemerkt, dass sie sich aufgegeben haben. Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich gelohnt.“

„Das war ein Sieg für den Kopf und fürs Herz“, so Gawlik. „Man hat nicht aufgegeben, auch zehn Minuten vor Schluss nicht.“ Der Anschlusstreffer von Christoph Hankammer (79.) leitete die Wende ein, Anton Musculus glich nach einer Standardsituation in der 86. Minute aus. In der letzten Spielminute sorgte Argjend Shabani mit einem direkten Freistoß für den umjubelten Siegtreffer (90.).

Nach dem Seitenwechsel fand Hoffnungsthal besser in die Partie. Dagdelen reagierte mit zwei Wechseln, die Wirkung zeigten. Zwar blieb der TFC lange gefährlich im Umschaltspiel, doch die Gäste bewiesen Moral.

„Wir starten denkbar ungünstig und kassieren dann kurz vor dem Halbzeitpfiff das 0:2 auf einem sehr, sehr schwierigen Geläuf“, schilderte Hoffnungsthals sportlicher Leiter Maciek Gawlik. „Wir hatten große Probleme, Fußball zu spielen. Der Gegner macht das sehr gut und wir kommen kaum zu Tormöglichkeiten.“

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Anil Capkin brachte den TFC bereits nach drei Minuten in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Andac-Anil Gürsoy auf 2:0 (45.). Hoffnungsthal fand zunächst keinen Zugriff auf das Spiel und kämpfte auf schwierigem Geläuf mit dem eigenen Rhythmus.

Der TV Hoffnungsthal hat am Sonntag Moral bewiesen und beim Türkischen FC Köln einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg verwandelt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehte die Mannschaft von Trainer Baran Dagdelen in den letzten zehn Minuten das Spiel durch drei Treffer nach Standardsituationen und kletterte damit auf den siebten Tabellenplatz. Der TFC Köln hingegen bleibt nach dem späten Nackenschlag punktgleich mit einem Abstiegsplatz.

Durch das Remis bleiben die Rheindörfer mit 24 Punkten weiter auf Rang zwei, während Deutz 05 mit 21 Zählern knapp dahinter auf Platz drei lauert.

Das Spiel sei von viel Taktik geprägt gewesen: „Wir haben es geschafft, die gegnerischen Stärken in Schach zu halten, konnten aber zugleich selber unser Offensivspiel nicht klar durchsetzen. Die Mannschaften haben sich egalisiert – demnach ist das Ergebnis in Ordnung.“

Deutz’ sportlicher Leiter Yilmaz Ardic sah das Ergebnis ähnlich: „Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man so kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen muss. Unterm Strich glaube ich, dass die Punkteteilung ein gerechtes Ergebnis ist.“

Nach dem Rückstand habe seine Mannschaft „alles riskiert, alles reingeworfen und sich letztlich mit dem Ausgleich belohnt“. Auch wenn der späte Treffer glücklich wirke, „war das Unentschieden am Ende mehr als verdient“.

Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ein Spiel auf absolutem Topniveau! Ein äußerst intensives Duell mit hoher Laufbereitschaft und starker fußballerischer Qualität.“ Beide Teams hätten ihre starken Phasen gehabt, so Tillmann weiter: „Deutz ging schließlich in ihrer besten Phase in Führung – wir hatten zuvor leider versäumt, unsere klaren Chancen in der ersten Halbzeit zu nutzen.“

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch mit viel Tempo, aber wenigen klaren Chancen. In der 56. Minute brachte Zemir Mumbasic die Gäste aus Deutz in Führung, nachdem die SpVg zuvor mehrere Großchancen ausgelassen hatte. Rheindörfer drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich – und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Joker David Meyes traf in der 94. Minute zum 1:1 und ließ die Gastgeber jubeln.

Im Topspiel der Bezirksliga Staffel 1 trennten sich die SpVg Rheindörfer und Deutz 05 mit 1:1 (0:0). In einem intensiven Duell auf hohem Niveau teilten sich der Tabellenzweite und der Tabellendritte verdient die Punkte.

Am Ende lobte Müller den Einsatzwillen seiner Mannschaft: „In den letzten zehn Minuten haben wir es unfassbar aufopferungsvoll gespielt. Da bin ich mega stolz auf unsere Jungs – wirklich klasse Teamarbeit.“

In der zweiten Halbzeit sei der Kampf in den Vordergrund gerückt: „Wir wollten dann etwas tiefer stehen und aus einer organisierten Defensive heraus das Spiel fortführen. Es entwickelte sich ein richtiger Kampf, den wir eigentlich frühzeitig hätten zumachen müssen.“

Sein Gegenüber Sven Müller war nach dem Spiel spürbar erleichtert: „Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, haben das 1:0 gemacht und müssen eigentlich das 2:0 und 3:0 nachlegen.“ Stattdessen habe ein langer Ball den Ausgleich gebracht, doch sein Team habe „klasse reagiert“ und schnell wieder getroffen.

„Der Gegner hat das Spiel angenommen, die wussten, worauf es ankommt, die wollten unbedingt – und dementsprechend haben sie sich belohnt“, so Werken weiter. Zwar habe sein Team am Ende noch einmal Druck entwickelt, doch insgesamt sei es „keine gute Leistung“ gewesen. „Das war dann eher ein Schritt zurück im Gegensatz zu den letzten Wochen. Da muss man knallhart mit sich selbst ins Gericht gehen“, forderte der Coach.

Zündorfs Trainer Daniel Werken sparte nach der Niederlage nicht mit Selbstkritik: „Wir haben Big Points verpasst. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und wollten unbedingt die drei Punkte zu Hause lassen.“ Doch seine Mannschaft habe „alle Tugenden, die man braucht, wenn man da unten steht, missen lassen“.

Schon früh legten die Gäste den Grundstein für den Sieg: Lewin Schmitt traf in der fünften Minute zum 0:1. Zwar gelang Can Maximilian Meiß nach 28 Minuten der Ausgleich, doch nur sieben Minuten später stellte Ricky Fritzen den alten Abstand wieder her (35.). In der zweiten Hälfte blieb Zündorf zwar bemüht, doch Schwarz-Weiß verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Im Duell der beiden Kellerkinder hat der SC Schwarz-Weiß Köln wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Beim 2:1 (2:1)-Auswärtssieg gegen Germania Zündorf zeigte die Mannschaft von Trainer Sven Müller eine kämpferisch starke Leistung und kletterte damit mit nun acht Punkten auf Rang elf. Zündorf bleibt mit fünf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Spätes Gegentor kostet Südwest den Sprung auf Rang drei Die DJK Südwest Köln hat es verpasst, im Auswärtsspiel beim Heiligenhauser SV den dritten Tabellenplatz zu übernehmen. Nach einer intensiven Begegnung trennte sich der Tabellenvierte 2:2 (1:1) – und musste den Ausgleich erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Frühe Führung, später Schock Südwest erwischte einen Blitzstart: Nikolai Piorkowski brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung. Danach drückten die Kölner auf den zweiten Treffer, ehe Heiligenhaus besser ins Spiel kam. Nach einer guten halben Stunde belohnte sich der Gastgeber mit dem Ausgleich durch Moritz Hahn (22.). Nach dem Seitenwechsel stellte Hendrik Graf in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Doch Heiligenhaus gab nicht auf und kam durch Jan Bosbach in der Nachspielzeit (90.+3) noch zum verdienten Ausgleich. Esins: „Verdienter Punkt für uns“ HSV-Trainer Andy Esins zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Ein verdienter Punktgewinn für uns. Südwest ist gestartet wie die Feuerwehr und geht verdient sehr früh in Führung. Danach gewinnen wir mehr und mehr die Oberhand und machen verdient den Ausgleich.“ In der zweiten Hälfte habe sein Team „gut ins Spiel gefunden, dann aber durch eine katastrophale Aneinanderreihung von Fehlern den Rückstand kassiert“. Dennoch bewies Heiligenhaus Moral: „Von den drei hundertprozentigen Torchancen nutzen wir dann eine zum verdienten Ausgleich und können, wenn es richtig gut läuft, auch noch als Sieger vom Platz gehen.“ Errens hadert mit dem späten Ausgleich Südwest-Trainer Daniel Errens sprach von einem „erwartet schweren Auswärtsspiel“ und zeigte sich trotz des späten Rückschlags zufrieden mit der Leistung: „Wir kommen gut ins Spiel, gehen früh in Front und haben in der ersten Halbzeit die größeren Spielanteile. Nach der Pause belohnen sich unsere Graf-Brüder mit dem 2:1.“ Dass seine Mannschaft den Sieg nicht über die Zeit brachte, ärgerte ihn dennoch: „Natürlich für uns bitter und schade, in der Nachspielzeit nochmal zwei Punkte abzugeben. Aber ich möchte meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen – viele mussten über 90 Minuten durchziehen, weil wir kurzfristig Ausfälle hatten.“ Durch das Remis bleibt Südwest auf Platz vier, verpasste aber die Chance, im direkten Duell der Konkurrenz zwischen Rheindörfer und Deutz 05 Boden gutzumachen. Heiligenhaus hingegen festigt mit dem Punkt seinen Platz im sicheren Mittelfeld.

Schönenbach bleibt makellos Der SV Schönenbach marschiert weiter unaufhaltsam an der Spitze der Bezirksliga Staffel 1. Beim 5:2-Erfolg gegen Schlusslicht SC Brühl feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz den zehnten Sieg im zehnten Spiel – musste dabei aber erstmals in dieser Saison zwei Gegentore hinnehmen. Der SC Brühl zeigte in der zweiten Halbzeit Moral, konnte die klare Niederlage jedoch nicht verhindern. Schönenbach mit Blitzstart und Viererpack vor der Pause Von Beginn an dominierte der Spitzenreiter das Geschehen. Bereits in der elften Minute brachte Niklas Jung die Gäste in Führung. Ein Doppelschlag von Meikel Maik Harder (17., sehenswerter Fernschuss) und Davin Dresbach (26., nach einer Ecke) sorgte früh für klare Verhältnisse. Gabriel Werner erhöhte noch vor der Pause auf 4:0 (34.). Brühl, das vom neuen Coach Marcel Müller krankheitsbedingt nur aus der Ferne betreut wurde, hatte dem spielerischen und läuferischen Druck der Schönenbacher zunächst wenig entgegenzusetzen. Brühl zeigt Moral nach der Pause Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich das Tabellenschlusslicht deutlich verbessert: Temirlan Meirambekov verkürzte in der 56. Minute auf 1:4, ehe Umut Kizilyar nur zwei Minuten später den alten Abstand wiederherstellte. Meirambekov gelang in der 73. Minute zwar noch sein zweiter Treffer, doch mehr als Ergebniskosmetik war für die Hausherren nicht drin. Marcel Müller, der sein erstes Spiel als Brühler Cheftrainer krankheitsbedingt verpasste, zeigte sich nach den Eindrücken aus dem Teamumfeld realistisch: „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, die zweite Halbzeit muss richtig stark gewesen sein. Da hätten noch einige hundertprozentige Chancen verwertet werden müssen. Aber unterm Strich ist das jetzt auch kein Gegner, der mit uns auf Augenhöhe ist oder wir Punkte eingeplant haben.“ Der Blick geht für Brühl nach vorn: „Die Gegner, gegen die wir jetzt punkten wollen und müssen, die kommen ab jetzt in den nächsten Wochen.“

Jan Wellem verspielt 2:0-Führung – und schlägt spät zurück Ein torreiches und turbulentes Spiel sahen die Zuschauer beim 3:3 (1:0) zwischen dem SSV Jan Wellem und dem SV Bergfried Leverkusen. Beide Teams bestätigten damit ihren Ruf als „Remis-Könige“ der Liga – es war jeweils das fünfte Unentschieden der Saison. Jan Wellem dominiert lange Die Hausherren starteten kontrolliert und erspielten sich früh Feldvorteile. Phil Kramer traf in der 34. Minute zur verdienten Führung, ehe Ashraaf Yamba nach knapp einer Stunde auf 2:0 erhöhte. Doch anstatt den Sieg souverän nach Hause zu bringen, brach das Team von Alexander Voigt in der Schlussphase komplett ein: Nico Benjamin Falterbaum (70.), Maik Maier (82.) und Till Juber (84.) drehten das Spiel innerhalb von 14 Minuten. Erst ein sehenswerter Freistoß von Hendrik Lohmar (88.) rettete Jan Wellem einen Punkt. Voigt: „Das war einfach zu wenig“ Trainer Alexander Voigt zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Wir das Pünktchen noch irgendwie gerettet, aber alles in allem muss man ganz klar sagen, dass das zu wenig war.“ Seine Mannschaft habe die Partie über weite Strecken kontrolliert: „Ein Spiel, welches du 60 Minuten komplett im Griff hast und nichts passiert, so wegzugeben, das hätte ich nicht erwartet. Da fehlt im Augenblick ein kleines bisschen Selbstvertrauen und die Bereitschaft, alles mit allem zu verteidigen.“ Voigt bemängelte zudem personelle Probleme: „Wir stellen jede Woche eine andere Mannschaft, Leistungsträger fehlen. Ich bin heilfroh, wenn endlich mal alle an Bord sind.“ Müller: „Ein Synonym für das, was uns aktuell auszeichnet“ Auf der anderen Seite zeigte sich Bergfried-Coach Stefan Müller stolz auf die Moral seines Teams: „Vorher hätten wir den Punkt auf jeden Fall unterschrieben – im Nachgang auch. Wir gehen mit 0:2 in Rückstand, zu dem Zeitpunkt auch verdient. Jan Wellem hat es gut gemacht und uns ordentlich unter Druck gesetzt.“ Sein Team kämpfte sich zurück, nutzte die Chancen eiskalt – und hatte kurz vor Schluss sogar den Sieg auf dem Fuß: „In der 95. Minute läuft Till Juber ganz allein auf den Torwart zu und lupft den Ball über ihn – leider auch über das Tor. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen.“ Müller lobte Einsatz und Teamgeist: „Wir sind heute für 95 Minuten lang Kampf belohnt worden. Auf Dauer bringen uns Unentschieden zwar nicht weiter, aber wir sind Optimisten. Drittes Spiel unter meiner Regie, drittes Mal nicht verloren – jetzt müssen wir in den nächsten Wochen punkten.“