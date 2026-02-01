Vohwinkel lässt CSC keine Chancen, Velbert schockt Langenfeld spät

Die Partie zwischen dem SV Wermelskirchen und der SSV Germania Wuppertal wurde schon am Freitag witterungsbedingt abgesagt.

Auch der SC Germania Reusrath wird seiner Favoritenrolle gerecht. Ein doppelter Armel Ange Kouassi (29., 58.), Dennis Schulte (42.) sowie Moritz Kaufmann rollten über den SC Viktoria Wuppertal drüber und behielten die drei Punkte bei sich.

Der SSV Berghausen bleibt aus bei der 2:1-Niederlage bei TuSpo Richrath ohne einen Punkt. Jonas Schäfer (29.) traf zum 1:0 für TuSpo. Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Raphael Schruff (51.) die Partie wieder auf Null. Alen Vincazovic (73.) vergönnte dem SSV keinen Punkt und erzielte den 2:1-Siegtreffer und gleichzeitig schon seinen 15. Saisontreffer.

In der Tabelle stehen beide Teams so ein bisschen im Niemandsland. Vor der Halbzeit brachten Filippas Filippou (15.), per Freistoß und Mert Celik (35.) vom Punkt, die Führung für Türkgücü Velbert. Rot-Weiß Wülfrath kam über Fabian Baliju (54.) und Fatih Kurt (69.) zurück. Das Comeback wird allerdings nicht belohnt, denn Ahrom Yoo (80.) erzielte den 3:2-Siegtreffer für Türkgücü.

Nach knapp 25 Minuten führte der FSV Vohwinkel schon durch einen Doppelpack von Niklas Dörrier (10., 25.). Den Anschlusstreffer der Cronenberger SC wurde vom Linienrichter aberkannt. Nach dem Wiederanpfiff war es Bradley Lofolomo (67.) der dann endlich Hoffnung für den Landesliga-Absteiger brachte. Lange dauerte es nicht, bis diese Hoffnungen von Tim Zemlianski (70., 78.) zerschossen wurde. Mit einem 4:1-Sieg fährt der FSV zurück nach Vohwinkel.

SV Solingen erwischte BV Gräfrath eiskalt: Cihan Demiratas (3.) und David Kuju (11.) zeigten früh, warum der SV soweit oben in der Tabelle steht. Arbnor Ejupi (17.) verkürzte, was Robin Heist (29.) schnell zu Nichte machte. Den 4:1-Schlusstreffer erzielte wieder der Torschütze zum 2:0, David Kuju (54.).

Zwar gab es keinen Sieg für die Zweitvertretung des DV Solingen, doch sprang gegen de TSV Ronsdorf ein 2:2-Unentschieden und ein wichtiger Punkt heraus. Nach Solinger Führung durch Eray Yigiter (27.) folgte kurze Zeit später der Ausgleich, den Sebastian Schmieta (33.) erzielte. Nach dem Pausentee dauerte es nicht lange, bis Emre Mujde (47.) die alte Führung wiederherstellte. Konstantinos Likidis (61.) hatte da allerdings was gegen und setzte auf 2:2. Unschönes Ende nahm die Partie mit der roten Karte für Nico Langels, auf den die Ronsdorfer also vorerst verzichten müssen.

Die ersten 45 Minuten dieser Partie blieben torlos. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Niklas Böhm (52.) die SSVg Velbert II in Führung. Den vermeintlichen Schlussstrich setze Florian Osmani, der in der 89. Spielminute den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Velberter hatten aber noch nicht genug: Abel Hagos (90.+1) setze per direktem Freistoß auf 2:1. Ein herber Rückschlag für den HSV Langenfeld, sollte es noch Resthoffnungen in Richtung Landesliga gegeben haben.

Noch in der Hinrunde trennten sich die beiden Aufsteiger Jugoslavija Wuppertal und die SG Hackenberg mit einem 6:4-Sieg für Jugoslavija. Die Rückrunde hatte nur einen Treffer zu bieten, den Faris Hodzic (26.) erzielte, womit Mannschaft weiter den Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Das sind die nächsten Spieltage:

19. Spieltag

So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath

So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II

So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II

So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath

So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W

So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath

So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg

So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath

So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija



20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg

So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.

So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen

So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath

So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf

So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria

So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania

So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel

