Vohwinkel lässt CSC keine Chancen, Velbert schockt Langenfeld spät

Nach dem Aus von Tobias Orth beim FSV Vohwinkel ging das Team mit Christian Bialke in der Verantwortung zum Rückrundenauftakt beim Cronenberger SC an den Start und das mit großem Erfolg. Mit der späten Niederlage bei der SSVg Velbert II muss sich der HSV Langenfeld vermutlich jetzt schon von der Resthoffnung auf den Aufstieg verabschieden. Der SV Solingen und Germania Reusrath erledigen ihre Hausaufgaben. Das war der 18. Spieltag!
Noch in der Hinrunde trennten sich die beiden Aufsteiger Jugoslavija Wuppertal und die SG Hackenberg mit einem 6:4-Sieg für Jugoslavija. Die Rückrunde hatte nur einen Treffer zu bieten, den Faris Hodzic (26.) erzielte, womit Mannschaft weiter den Anschluss an die Spitzengruppe hält.
Die ersten 45 Minuten dieser Partie blieben torlos. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Niklas Böhm (52.) die SSVg Velbert II in Führung. Den vermeintlichen Schlussstrich setze Florian Osmani, der in der 89. Spielminute den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Velberter hatten aber noch nicht genug: Abel Hagos (90.+1) setze per direktem Freistoß auf 2:1. Ein herber Rückschlag für den HSV Langenfeld, sollte es noch Resthoffnungen in Richtung Landesliga gegeben haben.
Zwar gab es keinen Sieg für die Zweitvertretung des DV Solingen, doch sprang gegen de TSV Ronsdorf ein 2:2-Unentschieden und ein wichtiger Punkt heraus. Nach Solinger Führung durch Eray Yigiter (27.) folgte kurze Zeit später der Ausgleich, den Sebastian Schmieta (33.) erzielte. Nach dem Pausentee dauerte es nicht lange, bis Emre Mujde (47.) die alte Führung wiederherstellte. Konstantinos Likidis (61.) hatte da allerdings was gegen und setzte auf 2:2. Unschönes Ende nahm die Partie mit der roten Karte für Nico Langels, auf den die Ronsdorfer also vorerst verzichten müssen.
SV Solingen erwischte BV Gräfrath eiskalt: Cihan Demiratas (3.) und David Kuju (11.) zeigten früh, warum der SV soweit oben in der Tabelle steht. Arbnor Ejupi (17.) verkürzte, was Robin Heist (29.) schnell zu Nichte machte. Den 4:1-Schlusstreffer erzielte wieder der Torschütze zum 2:0, David Kuju (54.).
Nach knapp 25 Minuten führte der FSV Vohwinkel schon durch einen Doppelpack von Niklas Dörrier (10., 25.). Den Anschlusstreffer der Cronenberger SC wurde vom Linienrichter aberkannt. Nach dem Wiederanpfiff war es Bradley Lofolomo (67.) der dann endlich Hoffnung für den Landesliga-Absteiger brachte. Lange dauerte es nicht, bis diese Hoffnungen von Tim Zemlianski (70., 78.) zerschossen wurde. Mit einem 4:1-Sieg fährt der FSV zurück nach Vohwinkel.
In der Tabelle stehen beide Teams so ein bisschen im Niemandsland. Vor der Halbzeit brachten Filippas Filippou (15.), per Freistoß und Mert Celik (35.) vom Punkt, die Führung für Türkgücü Velbert. Rot-Weiß Wülfrath kam über Fabian Baliju (54.) und Fatih Kurt (69.) zurück. Das Comeback wird allerdings nicht belohnt, denn Ahrom Yoo (80.) erzielte den 3:2-Siegtreffer für Türkgücü.
Der SSV Berghausen bleibt aus bei der 2:1-Niederlage bei TuSpo Richrath ohne einen Punkt. Jonas Schäfer (29.) traf zum 1:0 für TuSpo. Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Raphael Schruff (51.) die Partie wieder auf Null. Alen Vincazovic (73.) vergönnte dem SSV keinen Punkt und erzielte den 2:1-Siegtreffer und gleichzeitig schon seinen 15. Saisontreffer.
Auch der SC Germania Reusrath wird seiner Favoritenrolle gerecht. Ein doppelter Armel Ange Kouassi (29., 58.), Dennis Schulte (42.) sowie Moritz Kaufmann rollten über den SC Viktoria Wuppertal drüber und behielten die drei Punkte bei sich.
Die Partie zwischen dem SV Wermelskirchen und der SSV Germania Wuppertal wurde schon am Freitag witterungsbedingt abgesagt.
19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.
So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania
So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel
