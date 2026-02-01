 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Vohwinkel lässt CSC keine Chancen, Velbert schockt Langenfeld spät

Nach einer knapp anderthalbmonatigen Winterpause ging es in der Bezirksliga Gruppe 2 endlich wieder los. Das sind die Ergebnisse des 18. Spieltags.

von Linus Bien · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
Vohwinkel gewinnt in Cronenberg
Vohwinkel gewinnt in Cronenberg – Foto: wilhelm gundlach

Nach dem Aus von Tobias Orth beim FSV Vohwinkel ging das Team mit Christian Bialke in der Verantwortung zum Rückrundenauftakt beim Cronenberger SC an den Start und das mit großem Erfolg. Mit der späten Niederlage bei der SSVg Velbert II muss sich der HSV Langenfeld vermutlich jetzt schon von der Resthoffnung auf den Aufstieg verabschieden. Der SV Solingen und Germania Reusrath erledigen ihre Hausaufgaben. Das war der 18. Spieltag!

___________

Die Partien des 18. Spieltags:

Keine Wiederholung des zehn-Tore-Sepktakel

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
1
0

Noch in der Hinrunde trennten sich die beiden Aufsteiger Jugoslavija Wuppertal und die SG Hackenberg mit einem 6:4-Sieg für Jugoslavija. Die Rückrunde hatte nur einen Treffer zu bieten, den Faris Hodzic (26.) erzielte, womit Mannschaft weiter den Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Später Schock für den HSV

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
2
1
Abpfiff

Die ersten 45 Minuten dieser Partie blieben torlos. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Niklas Böhm (52.) die SSVg Velbert II in Führung. Den vermeintlichen Schlussstrich setze Florian Osmani, der in der 89. Spielminute den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Velberter hatten aber noch nicht genug: Abel Hagos (90.+1) setze per direktem Freistoß auf 2:1. Ein herber Rückschlag für den HSV Langenfeld, sollte es noch Resthoffnungen in Richtung Landesliga gegeben haben.

Meldet sich DV Solingen II nochmal zurück?

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
2
2
Abpfiff

Zwar gab es keinen Sieg für die Zweitvertretung des DV Solingen, doch sprang gegen de TSV Ronsdorf ein 2:2-Unentschieden und ein wichtiger Punkt heraus. Nach Solinger Führung durch Eray Yigiter (27.) folgte kurze Zeit später der Ausgleich, den Sebastian Schmieta (33.) erzielte. Nach dem Pausentee dauerte es nicht lange, bis Emre Mujde (47.) die alte Führung wiederherstellte. Konstantinos Likidis (61.) hatte da allerdings was gegen und setzte auf 2:2. Unschönes Ende nahm die Partie mit der roten Karte für Nico Langels, auf den die Ronsdorfer also vorerst verzichten müssen.

SV Solingen wird der haushohen Favoritenrolle gerecht

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
1
4
Abpfiff
Spieltext BV Gräfrath - SV Solingen

SV Solingen erwischte BV Gräfrath eiskalt: Cihan Demiratas (3.) und David Kuju (11.) zeigten früh, warum der SV soweit oben in der Tabelle steht. Arbnor Ejupi (17.) verkürzte, was Robin Heist (29.) schnell zu Nichte machte. Den 4:1-Schlusstreffer erzielte wieder der Torschütze zum 2:0, David Kuju (54.).

Cronenberg chancenlos gegen FSV

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
1
4
Abpfiff

Nach knapp 25 Minuten führte der FSV Vohwinkel schon durch einen Doppelpack von Niklas Dörrier (10., 25.). Den Anschlusstreffer der Cronenberger SC wurde vom Linienrichter aberkannt. Nach dem Wiederanpfiff war es Bradley Lofolomo (67.) der dann endlich Hoffnung für den Landesliga-Absteiger brachte. Lange dauerte es nicht, bis diese Hoffnungen von Tim Zemlianski (70., 78.) zerschossen wurde. Mit einem 4:1-Sieg fährt der FSV zurück nach Vohwinkel.

Mittelfeld-Duell geht an Türkgücü

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
2
3
Abpfiff

In der Tabelle stehen beide Teams so ein bisschen im Niemandsland. Vor der Halbzeit brachten Filippas Filippou (15.), per Freistoß und Mert Celik (35.) vom Punkt, die Führung für Türkgücü Velbert. Rot-Weiß Wülfrath kam über Fabian Baliju (54.) und Fatih Kurt (69.) zurück. Das Comeback wird allerdings nicht belohnt, denn Ahrom Yoo (80.) erzielte den 3:2-Siegtreffer für Türkgücü.

Berghausen kann wieder keinen Punkt holen

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
2
1
Abpfiff

Der SSV Berghausen bleibt aus bei der 2:1-Niederlage bei TuSpo Richrath ohne einen Punkt. Jonas Schäfer (29.) traf zum 1:0 für TuSpo. Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Raphael Schruff (51.) die Partie wieder auf Null. Alen Vincazovic (73.) vergönnte dem SSV keinen Punkt und erzielte den 2:1-Siegtreffer und gleichzeitig schon seinen 15. Saisontreffer.

Reusrath hängt dem SVS an den Fersen

Heute, 13:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
4
0
Abpfiff

Auch der SC Germania Reusrath wird seiner Favoritenrolle gerecht. Ein doppelter Armel Ange Kouassi (29., 58.), Dennis Schulte (42.) sowie Moritz Kaufmann rollten über den SC Viktoria Wuppertal drüber und behielten die drei Punkte bei sich.

Absage in Wermelskirchen

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Abgesagt

Die Partie zwischen dem SV Wermelskirchen und der SSV Germania Wuppertal wurde schon am Freitag witterungsbedingt abgesagt.

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.
So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania
So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel

____

____

