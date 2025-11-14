Vohwinkel gefordert, Spitzenspiel beim SV Solingen

Wieder ein Topspiel für den SC Germania Reusrath: Schon am vergangenen Spieltag hat der Spitzenreiter den Zweitplatzierten empfangen – mit erfolgreichem Ende. Am kommenden Sonntag (16. November, 15.30 Uhr) wartet mit dem SV Solingen der neue Tabellenzweite. Nachdem der FSV Vohwinkel das Spitzenspiel in Reusrath verloren hat, gilt es nun gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert Wiedergutmachung zu leisten, um den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten – Gleiches gilt allerdings für die Velberter, die sich mit einem Sieg wieder an die elitäre Spitzengruppe heranschieben könnten. Das ist der 14. Spieltag!
