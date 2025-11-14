 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Vohwinkel muss Wiedergutmachung leisten
Vohwinkel muss Wiedergutmachung leisten – Foto: wilhelm gundlach

Vohwinkel gefordert, Spitzenspiel beim SV Solingen

Bezirksliga, Gruppe 2: Der FSV Vohwinkel hat zwei Niederlagen in Folge eingesteckt und muss gegen SSVg Velbert II liefern. SV Solingen empfängt den Spitzenreiter zum Topspiel.

Wieder ein Topspiel für den SC Germania Reusrath: Schon am vergangenen Spieltag hat der Spitzenreiter den Zweitplatzierten empfangen – mit erfolgreichem Ende. Am kommenden Sonntag (16. November, 15.30 Uhr) wartet mit dem SV Solingen der neue Tabellenzweite. Nachdem der FSV Vohwinkel das Spitzenspiel in Reusrath verloren hat, gilt es nun gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert Wiedergutmachung zu leisten, um den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten – Gleiches gilt allerdings für die Velberter, die sich mit einem Sieg wieder an die elitäre Spitzengruppe heranschieben könnten. Das ist der 14. Spieltag!

___________

DIe Partien des 14. Spieltags:

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
16:00live

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
13:00

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
16:00live

So., 16.11.2025, 15:45 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:45

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:15

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel
So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.

16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania - SC Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberg - Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr Jugoslavija - RW Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - SC Viktoria
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Hackenberg - Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen - SV 09/35 W
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vohwinkel - DV Solingen II

