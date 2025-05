Vohenstraußer »kollektives Versagen« bei Dütsch-Abtritt

Letzte Woche noch voll des Lobes für seine Mannschaft, konnte der Vohenstraußer Übungsleiter Martin Schuster diesmal keineswegs zufrieden sein. „Das Ergebnis sagt viel aus. Wir waren vorne kaum am Ball. Man kann es als kollektives Versagen bezeichnen. Es lief heute vieles schief und dann wirst du von so einem Gegner ganz schnell bestraft“, redete Schuster nach dem Spiel Tacheles. Im gleichen Atemzug relativierte er dieses Ergebnis am letzten Spieltag, an dem es ja sowohl für sein Team als auch für den Gegner um nichts mehr ging, und sprach ein Lob an seine Mannschaft aus: „Was wir erreicht haben, haben wir uns hart erkämpft und wir sind verdient in der Liga geblieben. Auch wenn heute nach so einer Niederlage ein fader Beigeschmack da ist.“