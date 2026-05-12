Vohenstrauß zieht weitere Neuzugänge an Land Bezirksligist verstärkt sich mit A-Klassen-Torjäger Phillipe Gonsior und Mitterteichs Mittelfeldspieler Sandor Balogh von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Sandor Balogh (Zweiter von links) wird von den Verantwortlichen der SpVgg Vohenstrauß willkommen geheißen. – Foto: Verein

Sommer-Neuzugänge vier und fünf bei der SpVgg Vohenstrauß: Der Tabellenachte der Bezirksliga Nord hat sich die Dienste von Phillipe Gonsior (21) und Sandor Balogh (25) gesichert. Goalgetter Gonsior wagt den Sprung vom A-Klassisten ASV Neustadt/Waldnaab in die höchste Spielklasse des Bezirks, während Mittelfeldmann Balogh während der aktuellen Saison beim SV Mitterteich bereits Bezirksliga-Erfahrung sammelte.

Mit Phillipe Gonsior konnte sich die SpVgg Vohenstrauß einen jungen Torjäger schnappen. Die Spielzeit in der A-Klasse Ost beendete er mit 19 Toren und weiteren 9 Assists in 24 Spielen. Stefan Linz, der sportliche Leiter der SpVgg, traut dem 21-Jährigen auf Anhieb den Sprung in die Bezirksliga zu: „Phillipe ist ein technisch versierter Spieler, von dem wir uns erhoffen, dass er bald einen Stammplatz in der ersten Mannschaft erreichen könnte“, sagt Linz über den Neuzugang und schiebt nach: „Er passt genau in unser Anforderungsprofil: ein junger und starker Spieler, der es sich zutraut, den Kampf um die Bezirksliga-Plätze aufzunehmen.“



Sandor Balogh dagegen bekam die „raue Luft“ der Bezirksliga bereits zu spüren. In dieser Saison bestritt er für den SV Mitterteich 24 Partien in der oberfränkischen Bezirksliga Ost. Dabei stand er mehrheitlich in der Startelf. Zuvor spielte Balogh im Nordoberpfälzer Kreisbereich für die SpVgg Windischeschenbach und den TSV Reuth. „Mit Sandor verstärken wir uns mit einem versierten Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer nach Floß zog und in der Bezirksliga in Mitterteich Stammspieler war“, so Linz, der weitere Verstärkungen nicht kategorisch ausschließen möchte.





Bevor es für die Vohenstraußer in die Sommerpause geht, steht noch ein letztes Saisonspiel auf dem Programm. Am Samstagnachmittag machen Busch, Bergmann & Co. ihre Aufwartung beim Meister FC Amberg. Punkten möchte die SpVgg schon allein deshalb, um die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Zudem ist es ja der letzte Auftritt des scheidenden Cheftrainers Martin Schuster.