Vohenstrauß (in rot) und Furth im Wald (grün-weiß) mussten sich jeweils mit einem Punkt zufriedengeben. – Foto: Markus Siegl

Vohenstrauß-Siegtor zählt nicht – 6:3: Offensivfeuerwerk in Tännesberg Bezirksliga Nord, der Sonntag: Derby in Walking mündet in einer Nullnummer +++ Schlicht erkämpft sich Auswärtspunkt Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Furth i.W SG Chambtal Ursulapoppen Tännesberg + 2 weitere

Mit einem Offensiv-Spektakel und zwei Unentschieden ist der achte Spieltag in der Bezirksliga Nord zu Ende gegangen. Der TSV Tännesberg und die SF Ursulapoppenricht agierten mit offenem Visier. In den entscheidenden Momenten machte die Klahn-Elf die Tore und gewann zu Hause mit 6:3. Liganeuling Upo schlägt nach zuletzt zwei Siegen wieder auf dem Boden der Tatsachen auf.



Keine Tore und folglich keinen Sieger sah das Lokalderby zwischen den beiden Aufsteigern SG Chambtal und FC Furth im Wald. Der SpVgg Vohenstrauß blieb indes das Happy End verwehrt. Im Verfolgerduell mit dem 1.FC Schlicht schoss man in der Nachspielzeit das vermeintliche Siegtor und jubelte schon. Doch Schiedsrichter Grundmann gab dieses nicht, da der Gästetorwart seiner Ansicht nach im Getümmel behindert wurde. So musste sich die Schuster-Crew mit einem 1:1 zufriedengeben.



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Von beiden Mannschaften war es ein offensiv sehr gutes Spiel. Upo hat von der ersten Minute an versucht, einen offensiv richtig guten Fußball zu spielen. Verdient sind sie 1:0 in Führung gegangen. Dann haben auch wir uns gefunden und es rasch auf 3:1 gestellt. Dies war zu dem Zeitpunkt in meinen Augen auch verdient – wenngleich Upo einen klaren Elfmeter nicht bekam. Wer weiß, wie es dann ausgesehen hätte. Trotz der beiden Gegentore zum 3:3 haben wir zu keinem Moment im Spiel nachgelassen und den Mut verloren, weiterzumachen und offensiv zu bleiben. Dafür haben wir uns am Ende belohnt. Wir sind glücklich über den sehr wichtigen Sieg.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Mit der heutigen Teamleistung bin ich zufrieden. Die Jungs haben alles gegeben und sich bis zum Schluss bemüht. Leider wurde uns das Siegtor wegen eines vermeintlichen Fouls an den Keeper abgepfiffen. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden. Wir haben uns mehr vorgenommen, wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ein bisschen sind wir selbst daran schuld. Wir bekamen ein wahnsinnig billiges Gegentor bei einer Standardsituation, nachdem wir ein unnötiges Foul begangen hatten. Für den Sieg mussten wir uns dann zwei Tore schießen, was uns leider nicht gelungen ist.“





