Vohenstrauß präsentiert zwei Neuzugänge

Sportlicher Leiter Stefan Linz (Mitte) heißt Felix Eichinger (links) und Florian Krapf bei der SpVgg Vohenstrauß willkommen. – Foto: Verein

Florian Krapf ist im Offensivbereich zuhause. Dass der ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg SV Weiden weiß, wo das Tor steht, bewies er mitunter während der Schirmitzer Aufstiegssaison 2024/25. Da markierte er 18 Tore und steuerte weitere 10 Torvorlagen bei. Während der laufenden Spielzeit blieb der 26-jährige Stürmer ohne Torerfolg. „Florian passt mit seiner Spielweise gut zu uns. Einsatz und Torinstinkt wurden ihm in die Wiege gelegt. Sein Durchsetzungsvermögen hat uns beeindruckt“, freut sich Stefan Linz, Sportlicher Leiter der SpVgg Vohenstrauß, über Krapfs Zusage.



Mit dem 23-jährigen Felix Eichinger bekommt der Bezirksligist außerdem einen Mittelfeldspieler dazu, „der vielseitig einsetzbar ist. Er wird uns in puncto Qualität weiterbringen sowie uns die nötige Breite und Stabilität im Kader bringen“, ist Linz überzeugt. Eichinger ist seit Jahren eine gesetzte Kraft bei der SpVgg Schirmitz, in deren Jugend-SG er auch ausgebildet wurde.



