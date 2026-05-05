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Vohenstrauß präsentiert zwei Neuzugänge
Der Bezirksligist eist mit Felix Eichinger und Florian Krapf ein Spielerduo vom Noch-Ligakonkurrenten SpVgg Schirmitz los
von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Sportlicher Leiter Stefan Linz (Mitte) heißt Felix Eichinger (links) und Florian Krapf bei der SpVgg Vohenstrauß willkommen. – Foto: Verein
Neuzugänge im Doppelpack stellt die SpVgg Vohenstrauß vor. Der Achtplatzierte der Bezirksliga Nord hat sich die Dienste von Felix Eichinger (23) und Florian Krapf (26) gesichert. Beide Akteure wechseln vom bisherigen Ligakonkurrenten und Fixabsteiger SpVgg Schirmitz in Richtung der tschechischen Grenze.
Florian Krapf ist im Offensivbereich zuhause. Dass der ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg SV Weiden weiß, wo das Tor steht, bewies er mitunter während der Schirmitzer Aufstiegssaison 2024/25. Da markierte er 18 Tore und steuerte weitere 10 Torvorlagen bei. Während der laufenden Spielzeit blieb der 26-jährige Stürmer ohne Torerfolg. „Florian passt mit seiner Spielweise gut zu uns. Einsatz und Torinstinkt wurden ihm in die Wiege gelegt. Sein Durchsetzungsvermögen hat uns beeindruckt“, freut sich Stefan Linz, Sportlicher Leiter der SpVgg Vohenstrauß, über Krapfs Zusage.
Mit dem 23-jährigen Felix Eichinger bekommt der Bezirksligist außerdem einen Mittelfeldspieler dazu, „der vielseitig einsetzbar ist. Er wird uns in puncto Qualität weiterbringen sowie uns die nötige Breite und Stabilität im Kader bringen“, ist Linz überzeugt. Eichinger ist seit Jahren eine gesetzte Kraft bei der SpVgg Schirmitz, in deren Jugend-SG er auch ausgebildet wurde.
Generell ist die Kaderplanung bei den Vohenstraußern schon recht weit fortgeschritten. Mit dem langjährigen SpVgg-Spieler Nicholas Neidhardt stellte der Verein bereits vor ein paar Wochen den künftigen Cheftrainer und Nachfolger des scheidenden Martin Schuster vor. Ein Sommer-Abgang wurde dieser Tage auch publik. Ersatzkeeper Fabian Gersing (acht Saisoneinsätze) hat dem Liga-Kollegen FC Weiden-Ost seine Zusage für die neue Saison erteilt. Bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht, bestreiten die Schuster-Mannen noch ein Heimspiel gegen den FC Wernberg (Sonntag, 15.30 Uhr) und müssen abschließend beim Meister FC Amberg Farbe bekennen.